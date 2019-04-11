Google запустила сервис доставки еды и товаров при помощи дронов

Коммерческому запуску Wing предшествовало тестирование на протяжении полутора лет.

Сервис доставки дронами Wing, которым владеет Alphabet, материнская компания Google, запустил в коммерческую эксплуатацию доставку товаров посредством беспилотных летательных аппаратов. Проект реализован в Австралии. Его запуску предшествовало тестирование в Канберре. За 18 месяцев испытаний дроны осуществили около 3 тысяч доставок. 8 апреля Wing начал работу в трех небольших австралийских городах (Крейс, Палмерстон и Франклин). Сервис позволяет через мобильное приложение заказывать свежие продукты питания, кофе, безрецептурные лекарственные средства и другие товары. После оформления заказа беспилотник готов совершить доставку «за считанные минуты», утверждают создатели службы, сообщает TAdviser.

В Австралийском управлении безопасности гражданской авиации (CASA) отметили, что работа Wing «осуществляется в соответствии с приемлемым уровнем безопасности». Перед запуском сервиса компания должны была представить подробный отчет о безопасности, в том числе показать надежную работу дронов. Утверждается, что за время тестирования сервиса не произошло ни одной аварии.

Wing уже заключила соглашение с 12 австралийскими компаниями, которые будут использовать сервис для доставки продуктов питания, спортивного инвентаря и других изделий.