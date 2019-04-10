Доход от решений в области Big Data вырастет в 2019 году до 189,1 млрд долларов

Совокупный среднегодовой темп роста в сегменте в 2018-2022 гг. ожидается на уровне 13,2%.

Глобальных доход от решений для технологий больших данных и бизнес-аналитики (BDA, Business Data Analytics) достигнет в 2019 году 189,1 млрд долларов. Это на 12% больше, чем в 2018 году. Выручка к 2022 году вырастет 274,3 млрд долларов. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в сегменте в течение прогнозного периода (2018–2022 гг.) ожидается на уровне 13,2%, сообщает Iot.ru.

В 2019 году ИТ-услуги станут крупнейшим сегментом рынка BDA (77,5 млрд долларов). На втором месте по расходам будут закупки оборудования (23,7 млрд долларов) и бизнес-услуг (20,7 млрд долларов). В совокупности на ИТ и бизнес-услуги придется более половины объема доходов BDA.

Доходы от программного обеспечения, связанного с BDA, составят 67,2 млрд долларов в 2019 году. При этом инструменты для запросов, отчетности и анализа для конечных пользователей (13,6 млрд долларов) и управления хранилищами реляционных данных (12,1 млрд долларов) являются двумя крупнейшими категориями ПО. Самые высокие темпы прироста покажут нереляционные хранилища аналитических данных (34,0% CAGR) и когнитивные/ИИ программные платформы (31,4% CAGR).