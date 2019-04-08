Ripple, IBM и SWIFT вошли в единую блокчейн-ассоциацию

Консультировать новую ассоциацию будут Еврокомиссия, Всемирный банк, ОЭСР, ЮНИСЕФ и Европейский инвестиционный банк.

105 мировых технологический компаний, в том числе SWIFT, IBM, Ripple и Consensys AG, вошли в состав Международной ассоциации доверенного применения блокчейна (INATBA) для продвижения DLT-технологий на территории Евросоюза. Члены INATBA разработают единые стандарты совместимости блокчейнов, а также создадут прозрачную модель регулирования для технологии, передает ForkLog.

Консультировать новую ассоциацию будут Еврокомиссия, Всемирный банк, ОЭСР, ЮНИСЕФ и Европейский инвестиционный банк.

«Это сотрудничество подтверждает, что технология блокчейн станет движущей силой для нашей экономики в ближайшие годы. INATBA заинтересует государства-члены ЕС в применении технологии», — заявила еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

Напомним, в декабре 2018 года страны-члены ЕС — Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания — подписали совместный меморандум по продвижению технологии блокчейн с целью трансформации своих экономик.