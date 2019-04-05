Правила использования беспилотных летательных аппаратов напомнили казахстанцам

Нарушение порядка использования воздушного пространства РК влечет штраф.

Запуск беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами регламентируется законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Требования к запускам БПЛА прописаны в статьях 31 и 33 данного закона. Одно из правил использования беспилотных летательных аппаратов в городах и селах прописано в пункте 3 статьи. В нем отмечается, что полеты воздушных судов и БПЛА в период проведения охранных мероприятий необходимо согласовать с органами национальной безопасности и службой государственной охраны Республики Казахстан, передает Sputnik.

Эксплуатация беспилотников должна сводить к минимуму угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, возможность повреждения имущества и опасность для других воздушных судов. Согласно правилам использования воздушного пространства Казахстана, владельцы дронов обязаны сообщить органам обслуживания воздушного движения и управления воздушным движением все данные о запланированных запусках и полетах БПЛА. Все полеты беспилотников над охраняемыми и стратегическими объектами страны необходимо согласовывать со службой государственной охраны Казахстана.

В случае нарушения правил запусков беспилотных летательных аппаратов, установленных законом, виновник привлекается к ответственности согласно статье 563 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение порядка использования воздушного пространства РК, а именно полетов воздушных судов и других летательных аппаратов влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц — в размере двадцати месячных расчетных показателей.

Если правонарушение совершено повторно, то сумма штрафа возрастает: на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц — в размере двадцати пяти месячных расчетных показатей. При этом предмет, явившийся орудием совершения правонарушения, подлежит конфискации.