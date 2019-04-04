Смартфоны cмогут вовлечь в финансовую систему еще 607 млн человек

Новое исследование международной платежной системы Mastercard подтвердило потенциал мобильных технологий в улучшении финансовой инклюзивности.

По представленным данным, на 15 стран приходится более 60% населения, не подключенного к банковской системе. Из них 607 миллионов человек уже имеют мобильный телефон, но еще не оформили банковский счет. Авторы исследования уверены, что мобильные технологии могут предоставить им мгновенный доступ ко всем преимуществам финансовой инклюзивности, передает Plusworld.ru.

Среди 15 стран, о которых говорится в отчете — Китай, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Вьетнам, Нигерия, Мексика, Филиппины, Бразилия, Турция, Колумбия, Аргентина, Южная Африка, Танзания, Индия. Во всех этих странах, кроме Индии, число людей, имеющих мобильный телефон, превышает на несколько миллионов число людей с банковским счетом. В Китае эта разница составляет около 204 млн.

«Просто обеспечить доступ к финансовым системам недостаточно, — говорит Энн Кернс, заместитель председателя совета директоров Mastercard. — Чтобы добиться реальных результатов, люди должны стать активными пользователями финансовых продуктов. Во всем мире 20% людей с банковским или мобильным денежным счетом не использовали его более года, но гораздо больше пользуются им лишь изредка».

Как говорится в тексте исследования, борьба за инклюзивность — это не про создание принципиально новых моделей поведения или целых рынков и не про то, чтобы упростить доступ к финансовому потоку. Это про то, что легальные игроки и официальные поставщики услуг могут выполнять свою работу лучше и обогнать неформальный сектор.

При отсутствии банковских сервисов или их редком использовании люди вынуждены обращаться к нелегальным поставщикам услуг, а также пользоваться нелицензированными сервисами денежных переводов. Большинство людей с низким доходом становятся опытными пользователями нелегальных финансовых продуктов и вынуждены работать на их погашение. Однако юридически они не защищены, и поэтому сталкиваются со значительными рисками и платят больше за услуги значительно низшего качества.