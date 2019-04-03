Глобальный рынок IoT-датчиков к 2027 году вырастет да 65,8 млрд долларов

Средний ежегодный рост рынка будет составлять порядка 23,9%.

Глобальный рынок датчиков Интернета вещей в 2018 году составил 9,46 млрд долларов и достигнет 65,79 млрд долларов в 2027 году. По данным отчета ResearchAndMarkets, средний ежегодный рост рынка в период с 2019 по 2027 годы составит 23,9%, передает Iot.ru.

Распространение IoT и подключенных устройств, а также рост в отрасли бытовой электроники, значительно стимулируют мировой рынок датчиков IoT. В то же время его росту препятствуют проблемы безопасности. Фрагментация рынка датчиков Интернета вещей обусловлена развитием технологии в разных отраслях и конкурентной динамикой на рынке. Ожидается, что ситуация изменится в ближайшие годы.