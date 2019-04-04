К 2030 году Узбекистан построит 25 солнечных электростанций

Сейчас доля ВИЭ в стране не превышает 1%.

В ближайшие 10 лет Узбекистан планирует построить порядка 25 солнечных электростанций. Первую в стране солнечную электростанцию мощностью 100 МВт намечено ввести в эксплуатацию в Навоийской области. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на заместителя министра энергетики республики Шерзода Хаджаева, передает CA-NEWS.

«По графику начнем строительные работы в этом году и завершим их в течение двух лет», — цитируют СМИ замминистра.

Ранее заявлялось, что первая СЭС в стране появится в Самаркандской области. Однако китайской компании Zhuhai Singyes Green Building Technology, выигравшей в 2016 году тендер на строительство электростанции, было отказано по причине «устаревших технологий». В прошлом году также стало известно, что канадская компания SkyPower Global инвестирует 1,3 млрд долларов в строительство СЭС общей мощностью 1000 МВт.

В 2019 году Узбекистан планирует выработать 67,5 млрд кВтч электроэнергии, а в 2030 году этот показатель должен достигнуть 120 млрд кВтч. В Узбекистане электроэнергия производится в основном за счет сжигания природного газа, на который приходится порядка 93% в структуре потребления топлива на электрических станциях «Узбекэнерго», доля ВИЭ не превышает 1%.