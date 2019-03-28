Telenor продаст 5,7% акций Veon за 216 млн долларов

Координаторами сделки выступают Citigroup и J.P.Morgan.

Скандинавский телекоммуникационный холдинг Telenor планирует продать 100 млн акций (5,7%) Veon (бывший Vimpelcom Ltd), таким образом сократив свою долю в операторе до 9%. Ранее сообщалось, что Telenor объявил о продаже 5,1% акций компании. Однако объем предложения в ходе букбилдинга был увеличен, передает Comnews.

Цена размещения составит 2,16 $ за акцию, и, таким образом, холдинг получит от сделки $216 млн. По состоянию на 26 марта (23:40 мск) стоимость акций Veon на NASDAQ составила $2,35 за ценную бумагу. Сделка будет завершена 29 марта. В сообщении указано, что Veon не получит никаких поступлений от продажи акций.

Сейчас у Telenor 14,6% акций Veon. Крупнейшим держателем акций компании является компания LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Кроме того, 8,3% акций находится у голландского фонда Stichting, 29,2% акций — в свободном обращении.