Подготовка к Kazakhstan Technology Summit 2019 идет полным ходом!

Участников ожидают панельные дискуссии, обсуждение Digital-трендов, разбор кейсов и конкурс лучших IT-проектов.

25 апреля в Алматы состоится международный Kazakhstan Technology Summit 2019, проводимый в рамках The Kazakhstan Growth Forum. K-Tech — площадка для обмена опытом в области инновационных решений и технологий, на которую мы приглашаем владельцев, управляющих и ИТ-руководителей различных сфер бизнеса.

Специальным гостем мероприятия станет Тедди Холл — партнер Lippincott (США), авторитет в области инноваций, соавтор бестселлера «Конкурируя против удачи», автор публикаций в Harvard Business Review, Wall Street Journal, Time, Washington Post.

Стоимость участия в саммите составляет 30 000 тенге. Для стартаперов — 10 000 тенге (обязательно наличие сайта с проектом не старше двух лет, с привлеченными инвестициями не более 1 млн долларов). Регистрация на мероприятие уже открыта.

Кроме того, в рамках Kazakhstan Technology Summit 2019 лучшие IT-профессионалы будут отмечены за успешную реализацию проектов, получив заслуженное признание профессионального сообщества. Все номинированные проекты оцениваются руководителями ИТ-отделов крупных казахстанских компаний. В номинациях могут участвовать компании, представляющие различные секторы экономики.

Награждение состоится в трех номинациях: Лучший CTO/CIO Казахстана; Лучший IT-проект; Лучший digital-сервис. Вы можете сами принять участие в конкурсе проектов или номинировать коллег.