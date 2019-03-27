Оно служит напоминанием о том, сколько продуктов появляется на свет, а затем отправляется в забвение, пока другие живут и развиваются.

2 апреля Google закроет еще два своих популярных продукта: социальную сеть Google+ и почтовый клиент Inbox. Они присоединяются к длинному списку ныне не действующих проектов технологического гиганта из Маунтин-Вью. А недавно в Сети появилось целое «цифровое кладбище», где «лежат» все снятые с производства продукты компании, передает Hi-Tech Mail.ru.

Сайт с открытым исходным кодом, созданный разработчиком Коди Огденом, описывает в общей сложности 149 мертвых продуктов Google: 129 сервисов, 11 приложений и 12 аппаратных продуктов. Просмотр сайта напоминает путешествие по реальному кладбищу с подробными описаниями «усопших» — например, социальной сети Orkut, линейки смартфонов Nexus и Google Reader — с датами их рождения и смерти.