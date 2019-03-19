Объем мирового рынка промышленного Интернета вещей к 2025 году достигнет 933,6 млрд долларов

Росту будет способствовать экономическая эффективность и легкая доступность процессоров, датчиков и других компонентов подключенных систем.

Согласно прогнозу Million Insights, ежегодный средний показатель роста рынка IIoT составит 27,8% в период с 2014 по 2025 годы. Росту будет способствовать экономическая эффективность и легкая доступность процессоров, датчиков и других компонентов подключенных систем, а также развитие IIoT и появление интегрированной рабочей силы, объединяющей человеческие и цифровые ресурсы. Усиливающаяся конкуренция среди игроков отрасли ведет к разработке новых продуктов и гибридных услуг во всем мире, чтобы генерировать новые потоки доходов путем перехода от отдельных продуктов к предложениям многочисленных IIoT-услуг, считают эксперты. Кроме того, рост рынка стимулируют правительственные инициативы и усилия по продвижению промышленной технологии IoT, передает Iot.ru.

Промышленные IoT-решения считаются одним из самых быстрорастущих сегментов в отрасли промышленного интернета вещей с существенным доходом в последние пару лет. Поставщики промышленных решений уделяют большое внимание встраиванию и внедрению подключенных систем, состоящих из нескольких информационных систем, устройств и датчиков, в ряд отраслевых вертикалей и бизнес-процессов по всему миру. Это позволяет им модифицировать существующие операции и разрабатывать новые эффективные бизнес-модели. Сегмент IIoT-услуг также значительно вырос за последние пару лет в ряде отраслей, что объясняется развитием рынка облачных вычислений, ростом числа правительственных инициатив по поддержке устойчивого роста интеллектуальных фабрик и увеличением числа подключенных систем, которые охватывают большие объемы данных в реальном времени.

В последние годы в Северной Америке наблюдается значительный рост рынка IIoT благодаря росту осведомленности о преимуществах технологии и присутствию выдающихся игроков отрасли в регионе. Предполагается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать основную долю рынка IIoT с огромным ростом в период, охваченный прогнозом. Такие страны, как Индия, Китай, Япония и Тайвань, лидируют на азиатско-тихоокеанском рынке.

Ключевыми игроками на рынке IIoT авторы исследования называют General Electric, International Business Machines (IBM) и Cisco Systems Incorporations, Siemens и Intel.