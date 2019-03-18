Два ключевых топ-менеджера уходят из Facebook

Камнем преткновения стало желание Цукерберга объединить различные сервисы в одну платформу, сфокусированную на приватности.

Facebook покидают два ключевых топ-менеджера — директор по продукту Крис Кокс (Chris Cox), отвечавший за развитие всех приложений, и вице-президент по WhatsApp Крис Дэниелс (Chris Daniels). Об этом компания сообщила в своем блоге, передает Cnews.

The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что причиной ухода обоих руководителей стал конфликт с гендиректором Facebook Марком Цукербергом. По сведениям шести источников, Цукерберг настаивает на интеграции различных сервисов компании в единую платформу, сфокусированную на приватности. Для осуществления этой цели гендиректор усиливает свой контроль над Facebook. Решение было принято на фоне скандалов на тему защиты пользовательских данных, которые не утихают вокруг компании.

Кокс и Дэниелс видят будущее Facebook иначе. Курс на приватность — это серьезная перемена для соцсети, которая традиционно поощряет людей публично делиться постами, фото и видео. Кроме того, директора различных сервисов опасаются, что объединение приложений отрицательно скажется на популярности и росте каждого из продуктов в отдельности. Также их настораживает попытка Цукерберга сосредоточить больше власти в своих руках, поскольку это может угрожать их автономии.

Кокс, проработавший в Facebook более 13 лет, является третьим лицом в корпорации. Менее года назад он был назначен директором по продукту, то есть стал отвечать за развитие Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook вместе. Кокс входил в число самых первых 15 разработчиков, с которых начиналась компания. Кокс также сыграл важную роль в создании ленты новостей, которая в последнее время находится под пристальным вниманием властей ряда стран в связи со скоплением там ложной информации.

Цукерберг написал в блоге, что не собирается прямо сейчас искать замену Коксу. Вместо этого менеджеры Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp будут отчитываться непосредственно перед гендиректором.

Сам Кокс отметил в собственном блог-посте, что компания «переворачивает страницу» в развитии своих продуктов, чтобы сфокусироваться на создании сети для обмена сообщениями, защищенной шифрованием и с высокой степенью совместимости компонентов. Кокс пояснил, что это будет большой проект, и для него понадобятся новые лидеры, которым нравится такой поворот событий.

Дэниелс был назначен главой WhatsApp в мае 2018 г. До этого он возглавлял команду Facebook по развитию бизнеса и занимал другие важные позиции. Как сообщают источники, Дэниелс не согласился с некоторыми решениями, которые были приняты в отношении его приложения. Он полагает, что новый курс негативно скажется на популярности WhatsApp, который особенно востребован за пределами США. После ухода Дэниелса WhatsApp возглавит Уилл Кэткарт (Will Cathcart), который ранее возглавлял приложение Facebook. За само приложение Facebook будет отвечать Фиджи Симо (Fidji Simo), которая руководила командой большую часть прошлого года.