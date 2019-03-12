Владельцы малого бизнеса и начинающие предприниматели смогут пообщаться с экспертами и руководителями ведущих веб-сервисов.

14 марта в Алматы пройдет бесплатный семинар «Успешный старт в E-commerce» для собственников бизнеса и тех, кто только начинает свой путь в электронной коммерции. Мероприятие организовано платежным сервисом Robokassa, открывшим в этом году свое представительство в Казахстане, при поддержке инновационного кластера Tech Garden. Партнеры семинара — Robo.market, Unisender, СДЭК.

В первую очередь, семинар будет полезен владельцам микро- и малого бизнеса в Казахстане, а также для начинающих предпринимателей. Его формат предполагает исключительно живое общение с экспертами и руководством ведущих веб-сервисов.

Спикеры:

— Татьяна Глазачева, исполнительный директор Robokassa

— Роман Кежелис, эксперт UniSender, CEO Trendkey

— Александр Сафонов, эксперт eCommerce СНГ и западная Европа

— Александр Васильев, руководитель проекта Robo.market

— Гужова Екатерина Сергеевна, owner и CEO Specsol.kz

— Гришин Владимир, директор филиала СДЭК Алматы

В ходе мероприятия вы узнаете все нюансы приема платежей в Сети, разберетесь в логистике и проблеме доставляемости писем, получите полезные знания о возможностях маркетплейсов для бизнеса. Это самое простое, понятное и абсолютно бесплатное руководство для старта продаж онлайн, а также идеальный способ решить целый ряд спорных вопросов за один день!

В течение 2018 года специалисты Robokassa совместно с партнерами провели более десятка образовательных семинаров в разных городах, на которых рассмотрели ключевые проблемы малого бизнеса и пути их решения. Мартовский семинар в Алматы станет первым после открытия представительства сервиса и первым мероприятием на территории Казахстана.

«Успешный старт в E-commerce» пройдет 14 марта по адресу: Almaty Tech Garden, проспект Жибек Жолы, 135. Зарегистрироваться на мероприятие и узнать подробности можно по ссылке. Все зарегистрированные участники мероприятия получат бонусы от Robokassa и ее партнеров! Координатор семинара Александр Сафонов.