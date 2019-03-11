Жители Узбекистана теперь могут открывать счета в банках удаленно

Услуга доступна с 5 марта.

С 5 марта в Узбекистане появилась возможность открывать банковские счета онлайн. Раньше для этого требовалось лично посетить один из банков. Новая услуга доступна через Центры государственных услуг или сервис Birdarcha.uz, передает «Курсив».

Новый сервис работает и для физлиц, и для юридических лиц. Последние могут открыть счет сразу же после регистрации в качестве предпринимателя, указав один из банков на выбор. Пока в их число входят только два банка: ташкентские филиалы АКБ «Трастбанк» и АКБ «Ипотекабанк». Но, как говорят в пресс-службе Центра государственных услуг, число банков будет увеличиваться каждый день.

По данным Центрального банка Узбекистана, по состоянию на 1 декабря 2018 года активы коммерческих банков Узбекистана составили 207,62 трлн сумов, что на 25,3% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объем привлеченных депозитов по состоянию на 1 декабря 2018 года превысил 69,12 трлн сумов (+17,8% выше по сравнению с тем же периодом 2017 года).