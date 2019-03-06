Холдинг «Байтерек» сообщил о завершении трансформации деятельности своей дочерней организации, Национального агентства по технологическому развитию, и переименовании ее в АО «QazTech Ventures».

Основными задачами новой структуры будут развитие рынка частного капитала путем венчурного финансирования, поддержка частных бизнес-инкубаторов, оказание услуг по технологическому консалтингу, а также проведение обучающих программ. QazTech Ventures планирует работать над созданием венчурных фондов, направленных на поддержку технологических компаний в Казахстане.

В рамках инструмента поддержки бизнес-инкубирования единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» будет осуществляться софинансирование деятельности инкубаторов путем возмещения их операционных расходов, а также финансовая поддержка проектов-резидентов этих инкубаторов.

Технологический консалтинг будет включать в себя услуги по организации технологического брокерства, технологического аудита предприятий и экспертизы проектов.

Важно отметить, что ем, что QazTech Ventures прекращает осуществление операторской деятельности программы предоставления инновационных грантов министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Теперь этим будет заниматься АО «Казахстанский центр промышленного развития».