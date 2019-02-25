Первый день MWC: Казахтелеком рассказал о своих приоритетах и подписал меморандум с Ericsson о 5G

На крупнейшем событии в сфере мобильных технологий оператор развернул стенд, где показал свои компетенции в ряде ключевых и «горячих» направлений.

Mobile World Congress считается одним из самых ожидаемых в сфере мобильных и цифровых технологий, в 2018 году его посещаемость — около 110 тысяч человек. Нет сомнений, что в 2019-м (а это 33-год проведения конгресса) планка будет побита — мобильные технологии и те, которые находятся на стыке, сейчас на этапе большого взрыва. Кроме того, и это важно — авторитетная площадка не просто демонстрирует тренды и инновации. Фактически, прямо сейчас происходит их зарождение. Еще никогда отрасль не была так близка к точке технологической сингулярности — набор уже доступных для операторов технологий просто поражает. Как и то, что уже вскоре будет доступно для коммерческой эксплуатации.

Главной темой технологической выставки в этом году стала Intelligent Connectivity (интеллектуальная связь). Intelligent Connectivity — это, по сути, тот же 5G. Ведь именно в этой технологии AI возведен если не в культ, то является полноправной частью многих процессов. Впрочем, это не значит, что в стороне остались другие мегатренды — IoT, BigData, Индустрия 4.0, цифровое доверие, безопасность данных и т. д. В числе этих самых мегатрендов, например, «умные» города.

Интересно, что буквально за несколько дней до начала MWC «Казахтелеком» рассказал о проекте Smart Aqkol, который является модельным и ставит перед собой задачу сформировать единые стандарты развития «умных» городов. В его составе 11 направлений — от безопасности до экологии. В «Казахтелекоме», кстати, утверждают, что проект готов к масштабированию в пределах всего Казахстана. Уже в текущем году оператор намерен покрыть все крупные города страны сетями для развертывания IoT-решений.

Открывая стенд «Казахтелекома», а в церемонии его открытия приняли участие представители Министерства информации и коммуникаций, независимый директор АО «Кселл» Рашит Махат, партнеры и другие заинтересованные лица, председатель правления компании Куанышбек Есекеев замечает, что в течение четырех дней планируется принять участие в важных для развития отрасли мероприятиях, провести десятки деловых встреч, наладить партнерские связи с международными лидерами в сфере мобильных и инновационных технологий для реализации стратегических задач.

«У нас есть, что показать коллегам. Это и реально работающие проекты в рамках концепций Smart Home, Smart City, а именно: системы и схемы организации датчиков теплоэнергии, потребления энергии и воды, а также датчики городского освещения и парковки, системы видеонаблюдения и т. д. Также мы поделимся своим опытом во внедрении IoT, 5G, Big Data, Blockchain, Fintech, электронной коммерции — это те направления, по которым „Казахтелеком“ ведет сейчас активную работу», — подчеркнул Куанышбек Есекеев.

Кстати, с работой казахстанского стенда уже в первые часы выставки ознакомились главы ряда мировых телеком-компаний, производители оборудования и программного обеспечения, представители азиатских и европейских мобильных операторов. Особый интерес у посетителей стенда вызвала презентация «Кселл» по практическому применению Big Data в Казахстане и решениям в области Smart City. Решения оператора позволяют анализировать проходимость локаций в разрезе социально-демографических параметров, используя деперсонифицированную информацию, визуализировать активность фискальных данных, выявлять эффективные направления развития городской инфраструктуры на основе данных городского видеонаблюдения и общественного транспорта. В компании «Кселл» уверены, что подобные проекты позволяют делать города более безопасными и комфортными для проживания населения, а также принимать эффективные решения по их обустройству, руководствуясь реальными данными. Более того, они будут полезны бизнесу.

И это не все, чем запомнится первый день Mobile World Congress.

Подписание меморандума с Ericsson

Подписанный документ предусматривает не только реализацию пилотного проекта по развертыванию 5G New Radio в Казахстане, но в боле широком плане — совместное изучение возможностей цифровой трансформации и виртуализации программно-определяемой сети и сетевых функций (SDN/NFV — Network function virtualization), построение инфраструктуры для виртуализации сетевых и вычислительных сервисов оператора (технология TelcoCloud). Кроме того, стороны рассмотрят возможность совместного тестирования сетей 5G в Казахстане. Технология 5G NewRadio, о которой идет речь, выгодно отличается от того, что есть в сетях 4G. В частности, 5G NR использует новейшие технологии модуляции, образования форм волн и технологий радиодоступа RAT, которые способны обеспечивать высокую скорость передачи данных и удлинение срока службы батарей пользовательских устройств 5G.

«Наша компания создает физическую инфраструктуру облачных узлов связи и приступает к развертыванию программных средств, включая виртуализацию физической инфраструктуры, SDN/NFV и мультисервисно-мультидоменную оркестрацию. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Ericsson позволит нам получить доступ к передовым 5GNR решениям, с помощью которых мы сможем провести испытания сервисных сценариев 5G, определенных в нашей программе пилотного тестирования 5G. Зачастую существующие решения не являются 5G NR. Вместо них нам предлагают предстандартные (5GTF) решения или решения, расширяющие возможности 4G. Помимо этого, мы пока видим устойчивую приверженность производителей традиционному закрытому подходу, особенно в сетях радиодоступа, что сдерживает наше движение по пути трансформации в провайдера облачных телеком-услуг и ограничивает нас в реализации потенциала создаваемых сейчас облачных узлов связи. Рассчитываем, что в сотрудничестве с Ericsson вместе со зрелыми 5G NR решениями мы получим возможность создавать уже на этапе тестирования открытые и дезагрегированные 5G решения, максимально возможно реализуемые программно на стандартных серверах в нашем телеком-облаке», — заявил в ходе подписания меморандума Нурлан Мейрманов, управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком».

Ожидается, что действие пилотного проекта продлится порядка трех лет, с 2019 по 2021 годы. Пилот предусматривает три фазы тестирования 5G в различных сценариях использования, включая фиксированно-беспроводной доступ (FWA), улучшенную широкополосную мобильную связь (eMBB) и межмашинное взаимодействие (mMTC). Кроме того, будет протестирована возможность технической реализации виртуализации различных 5G-сегментов: сетей радиодоступа (vRAN) и пакетного ядра (5GC).

Меморандум предусматривает обмен опытом миграции на технологии 5G. Как подчеркнул Айдын Абжанбеков, вице-президент, генеральный директор Ericsson в Казахстане, в настоящее время компания внедряет решения на базе технологий 5G в коммерческую эксплуатацию в разных странах мира и имеет обширный опыт модернизации инфраструктуры в Центральной Азии. «В Казахстане мы будем использовать наиболее перспективные решения с хорошим коммерческим потенциалом. По завершении исследований мы предложим „Казахтелекому“ программу тестирования 5G в период с 2019 по 2020 годы. Кроме того, наши специалисты будут обмениваться опытом в области виртуализации с использованием технологий SDN/NFV и формирования облачных узлов связи», — пояснил он.

Старт программы начнется с предварительного анализа, который проведут специалисты Ericsson. За три месяца им предстоит проверить уровень технологической нейтральности, эффективность использования частотных ресурсов и покрытия, а также емкость сетей, принадлежащих «Казахтелекому». Оцениваться также будут возможности применения технологий IoT, влияние FWA на сети мобильной и фиксированной связи и возможности упрощения узлов сети и процесса миграции.

Большие планы

Ожидается, что за четыре дня выставки казахстанский стенд увидят около 100 тысяч человек.

«Мы намерены показать наши возможности для международных партнеров в части развития самых передовых технологий и сервисов, свое лидерство на рынке Казахстана, а также продемонстрировать инвестиционную привлекательность республики сквозь призму инфокоммуникационной отрасли. Мы ожидаем новых и очень плодотворных встреч», — делится планами председатель правления «Казахтелекома».