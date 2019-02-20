Госорганы занимаются цифровизацией несогласованно – Сагинтаев

Даурену Абаеву поручено привести все проекты цифровизации в единую систему.

Государственные органы Казахстана занимаются цифровизацией, не согласуя работу между собой. Об этом заявил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства РК, передает Kazpravda.kz.

«Мы наблюдаем ряд проблемных вопросов. Госорганы занимаются цифровизацией только в рамках своих направлений, иногда не согласуя реализацию взаимозависимых задач. Нам необходимо вести постоянный мониторинг и оценку эффектов от цифровизации, но каждый госорган просчитывает все это по своему», — сказал Сагинтаев.

Глава кабмина поручил министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву привести все проекты цифровизации в единую систему и работать над совершенствованием норм, связанных с ней.

«Госпрограмма находится на особом контроле Главы государства. От ее реализации ожидается значительный экономический эффект, который сократит издержки в экономике. Глава государства уделяет этому особое внимание. С момента принятия программы прошел год. Есть положительная динамика. Усовершенствована законодательная база, выработаны и оптимизированы подходы в ведении производства, бизнеса и государственного управления», — сказал премьер-министр РК.