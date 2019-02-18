Проверить налоговую задолженность, оплатить штраф, занять очередь в детсад и многое другое в этом году можно будет сделать через «умное» столичное приложение.

Официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на АО «Астана Innovations» поделился планами по дальнейшей цифровизации столичных сервисов в 2019 году. В планах столичных властей и стартаперов — расширить ассортимент платежных сервисов в мобильном приложении Smart Astana. Компания «Астана Innovations» анонсирует сроки запуска новых возможностей приложения: 22 февраля, например, в нем активизируется функция по проверке налоговой задолженности, передает Sputnik.

До 1 апреля будут доступны следующие платежи: оплата налогов; оплата штрафов; оплата кружков и секций. До 15 марта станет доступным сервис по бронированию очереди в ЦОНы. Буквально на следующей неделе, 18 февраля, астанчане смогут прямо из своего мобильного телефона узнать расписание секций и кружков в центрах дополнительного образования, а также записать своих детей на тренировку или в кружок. При этом найти местоположение заинтересовавшего их кружка или центра — как уже работающего, так и того, который будет открыт в ближайшее время — можно будет на карте комьюнити-центров дополнительного образования. К 1 апреля жители столицы получат возможность занять очередь в детский сад или записать ребенка в первый класс. А для более взрослых учащихся к середине марта разработчики обещают закончить оцифровку общежитий государственных колледжей, чтобы помочь студентам подавать заявку на место в таких учреждениях.

В «Астана Innovations» также сообщили, что в городе планируется составить общественный рейтинг школ. Для этого, как и перед кабинетами специалистов в меджучреждениях, разработчики установят информационные таблички с QR-кодами и инструкцией. Этот сервис, отметили в компании, позволит не только давать оценку школам, но и вносить жалобы или предложения.

Умные технологии будут развиваться и в сфере общественного транспорта. Уже сегодня в приложении Smart Astana работает сервис «Табло автобусной остановки», который показывает время, через которое прибудет автобус. Для этого горожанин или гость столицы должен просто отсканировать QR-код, который предлагается установить на всех остановках. В марте разработчики обещают также запустить сервис вызова такси (Astana Taxi) через приложение с указанием стоимости проезда.