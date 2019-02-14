В Туркменистане будут разрабатывать цифровые скважины и месторождения

Президент страны поручил активизировать работу в этом направлении.

8 февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру по ТЭК Мыратгелди Мередову активнее использовать новейшие цифровые технологии в нефтегазовом секторе. Президент указал на перспективы, которые открывает использование в нефтегазовом секторе новейших цифровых технологий. Это позволяет значительно повысить эффективность геологоразведки, разработки труднодоступных углеводородных залежей, отдачу длительно эксплуатируемых месторождений, передает CA-NEWS.

«Разработка рекомендаций по интеллектуальному инновационному развитию нефтегазовой отрасли, включая проекты цифровых скважин и месторождений, должна стать одним из основных направлений деятельности отраслевых научных учреждений», — сказал глава государства, адресовав вице-премьеру ряд конкретных поручений.