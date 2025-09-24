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257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    VII Crypto Summit 2025. Москва

    24-25 сентября в Москве состоится главное событие осени для всех, кто живет и дышит криптовалютами и блокчейн-технологиями.

    Мероприятие пройдет 24 — 25 сентября 2025 года
    Место проведения — Москва

    Два насыщенных дня, 70 топовых спикеров, 100 стендов компаний криптоиндустрии, 10 тысяч посетителей, готовых делиться опытом и трендами будущего рынка криптовалют. Главным партнером мероприятия выступит компания Algoritm

    На VII Crypto Summit вас ждут:

    — Тематические секции с экспертами мирового уровня
    — Экспозона с лидерами крипторынка
    — Нетворкинг, который открывает новые горизонты
    — Специальные активности, сюрпризы и квизы
    — Вторая сцена для выступления блогеров и инфлюенсеров
    — В числе спикеров — представители Росфинмониторинга, Банка России, Госдумы, Совета Федерации, МВД и ФНС.

    VII Crypto Summit 2025 — это не просто форум, это точка притяжения для тех, кто хочет быть в центре перемен.

    Во второй день участников ожидает традиционное грандиозное Crypto Summit Afterparty c приглашенными звездами и артистами. Присоединяйтесь к VII Crypto Summit 2025 — станьте частью истории, которая создается прямо сейчас!

    Билеты и подробности — на официальном сайте Cryptosummit.ru. По промокоду PROFITKZ – скидка 10% на все категории билетов!

    Организатор — Crypto Summit

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