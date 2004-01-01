PROFIT Telecom Day. Алматы
Конференция о новейших технологиях построения цифровых сетей в Казахстане.
Мероприятие прошло 23 мая 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty
PROFIT Telecom Day — это специализированная конференция, посвященная современным телекоммуникационным решениям в Казахстане.
На конференции будут затронуты актуальные вопросы и перспективы развития телекоммуникационной отрасли, включая спутниковую связь, магистральные каналы, городскую канализацию, а также мобильную связь, 5G, интернет вещей и другие. Другой важный аспект — телекоммуникационная безопасность и регулирование отрасли в целом.
Конференция призвана стать площадкой для обсуждения самых острых и актуальных вопросов связи, способствовать сотрудничеству и обмену опытом всех заинтересованных сторон.
Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.
Организатор — PROFIT Events
Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 19, оф. 33
+7 (727) 390-32-20