Такси Казахстан 2024. Алматы
Организаторы форума ставят себе цель – создать самую крупную ежегодную площадку для коммуникаций бизнеса и государства, а также для развития растущего бизнеса такси в РК.
Впервые в Казахстане 28 ноября состоится форум «Такси Казахстан 2024».
Перевозки в такси — одна из самых динамично развивающихся отраслей Казахстана. По данным Бюро национальной статистики, за первые пять месяцев 2024 года доходы участников рынка составили 3 373,5 млн тенге. Было перевезено 28 437,5 тыс человек.
Организаторы мероприятия ставят себе цель — создать самую крупную ежегодную площадку для коммуникаций бизнеса и государства, а также для развития растущего бизнеса такси в Казахстане.
Темами для обсуждения на форуме станут:
— Планы и перспективы регулирования рынка такси
— Перспективы рынка такси в Казахстане
— Налогообложение и платформенная занятость в такси
— Обеспечение автопарков такси автомобилями
— Вопросы обеспечения безопасности клиентов
— Финансирование и страхование сферы такси
— Электрификация таксомоторного парка г. Алматы
Спикерами форума выступят: Женис Мухиев, председатель Ассоциации таксомоторной отрасли Казахстана; Тайыр Байдуйсен, руководитель Яндекс Go в Казахстане; Улыбек Киманов, урбанист, член Ассоциации Q88; Азамат Керимбаев, председатель правления АО «СК «Freedom Finance Insurance».
Организатор форума — РОО «Ассоциация таксомоторной и прокатной отрасли Казахстана». АТПК насчитывает 160 членов и является ведущей профильной ассоциацией в Казахстане. Технологичный партнер Форума — Яндекс Про, профессиональное приложение для таксистов и курьеров. Аудитория мероприятия — это более 1000 членов АТПК и представителей крупных таксомоторных парков, агрегаторов, автомобильных и лизинговых компании, брендов автомобильных запчастей.
Купить билет на мероприятие можно на сайте форума.
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