Все дело в шляпе. Алматы
Ключевые направления и решения Red Hat для вашей инфраструктуры.
Мероприятие прошло 7 декабря 2023 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Досмухамедова 115, DoubleTree by Hilton Almaty
Компании Red Hat и Redington приглашают dас принять участие в мероприятии, посвященном инновационным подходам к созданию Открытого Гибридного Облака и технологическим решениям Red Hat (ведущего производителя в области информационных технологий и Open Source). Не упустите возможность ознакомиться с передовыми технологиями с открытым исходным кодом и инновациями, представленными Red Hat.
Мероприятие будет полезно для руководителей и членов команд:
— разработки
— devops инженеров
— поддержки ИТ-инфраструктуры
— product — менеджеров
— project — менеджеров
— архитекторов, отвечающих за стратегию ИТ в компании.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Организатор — Red Hat