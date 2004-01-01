Все дело в шляпе. Алматы

Ключевые направления и решения Red Hat для вашей инфраструктуры.

Компании Red Hat и Redington приглашают dас принять участие в мероприятии, посвященном инновационным подходам к созданию Открытого Гибридного Облака и технологическим решениям Red Hat (ведущего производителя в области информационных технологий и Open Source). Не упустите возможность ознакомиться с передовыми технологиями с открытым исходным кодом и инновациями, представленными Red Hat.

Мероприятие будет полезно для руководителей и членов команд:

— разработки

— devops инженеров

— поддержки ИТ-инфраструктуры

— product — менеджеров

— project — менеджеров

— архитекторов, отвечающих за стратегию ИТ в компании.

Для участия необходима предварительная регистрация.