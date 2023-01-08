ASUS дарит подарки в рамках ZenYear. Казахстан

Подарки к Новому году за покупки и конкурс на ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED.

Компания ASUS объявляет промокампанию ZenYear, которая начинается 1 декабря на территории Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Грузии, Таджикистана и Туркменистана. Покупатели ноутбуков Zenbook, портативных мониторов ZenScreen и беспроводных роутеров ZenWiFi любых моделей с 1 по 30 декабря могут получить подарок — фирменный новогодний набор с символикой ASUS. Зарегистрировать покупку и подать заявку на участие в акции необходимо до 9 января 2023 года.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в новогоднем конкурсе ASUS в Instagram и выиграть ноутбук ASUS Zenbook 14 OLED! Для этого необходимо скачать открытку ASUS, придумать к ней поздравление ASUS с Новым годом и опубликовать в Instagram. Начало конкурса — 1 декабря 2022 года. Итоги будут подведены 29 декабря 2022 года. Подробные условия акции и конкурса — ZenYear | Новогоднее чудо от ASUS.

Главное:

— Устройства, участвующие в акции: ноутбуки Zenbook, мониторы ZenScreen и роутеры ZenWiFi

— Призы: подарочные наборы от ASUS и ноутбук Zenbook 14 OLED

— Даты: совершите покупку с 1 по 30 декабря 2022 года и подайте заявку до 9 января 2023 года

— Страны: Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Грузия, Таджикистан и Туркменистан

— Регистрация и правила участия.

Приятных покупок и с наступающим Новым годом!