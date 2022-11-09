Cybersecurity & Digital Transformation Conference. Астана

Конференция посвящена новым вызовам кибербезопасности, которые появляются вследствие усиливающейся цифровой трансформации.

10 ноября в Астане состоится Cybersecurity & Digital Transformation Conference. Мероприятие для клиентов и партеров, которые хотят оставаться защищенными в процессе цифровой трансформации.

Когда бизнес-процесс переходит в цифровое пространство, он сразу становится уязвимым для кибератак. Сегодня компании диджитализируют куда больше процессов, чем еще 5 или 10 лет назад, в связи с этим ландшафт киберугроз также становится более разнообразным. Конференция посвящена новым вызовам кибербезопасности, которые появляются вследствие усиливающейся цифровой трансформации: какие требования к качественной защите сегодня, что предлагает рынок для их выполнения и как организовывать процессы в ИБ, чтобы успевать за темпом перемен.

Участников ждут 14 актуальных докладов, всесторонний разбор проблематик современной кибербезопасности, презентация решений от лидеров рынка, а также нетворкинг и полезные знакомства. Помимо этого, в рамках ивента состоится панельная дискуссия, где эксперты обсудят актуальные темы в индустрии, а участники получат возможность задать вопрос и разделить опыт спикера для своих задач.

Мероприятие будет полезно IT/ИБ-менеджерам (CIO, CISO, CTO, CSO), специалистам по информационной безопасности, руководителям компаний и бизнес-подразделений.

На конференции спикеры расскажут, что происходит с конкретными направлениями кибербезопасности в результате диджитализации:

— Новые вызовы кибербезопасности, которые появляются в результате цифровой трансформации.

— Как обеспечить безопасность данных и защиту от внешних угроз, если для этого все время нужно больше ресурсов, а цена ошибки растет?

— Диджитализация ключевых процессов и ее влияние на роль кибербезопасности для бизнеса.

— Соответствие новым стандартам отрасли и выполнение нормативных требований к кибербезопасности.

— Разработка и поддержка цифровых сервисов в такт повышению требований к их качеству.

— Проверка систем ИБ на возможность противодействия новым угрозам при помощи решений для имитации атак.

Присоединиться к мероприятию можно бесплатно. Для регистрации и получения деталей, посетите сайт конференции.