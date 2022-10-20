Microsoft Business Central Day. Онлайн

Сертифицированные консультанты Awara IT познакомят бизнес-сообщество Казахстана с преимуществами системы ERP от Майкрософт для работы в сегодняшних условиях.

Awara IT Kazakhstan и Microsoft Kazakhstan рады пригласить вас на онлайн-конференцию «Microsoft Dynamics 365 Business Central Day Казахстан: автоматизация на базе самой популярной ERP от Майкрософт».

Сертифицированные консультанты Awara IT познакомят бизнес-сообщество Казахстана с преимуществами системы для работы в сегодняшних условиях и, главное, для достижения желаемых финансовых результатов. Мы сделаем акцент на автоматизации ключевых бизнес-процессов.

Встреча будет полезна средним и крупным компаниям из всех отраслей.

С программой мероприятия можно ознакомиться на странице регистрации.

Дата: 20.10.2022

Время: 11:00 — 14:00 (Алматы).