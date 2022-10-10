DevOpsDays Almaty. Алматы

Конференция по разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения.

DevOpsDays — это всемирная серия конференций по разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения, которая проводится с 2009 года. DevOpsDays уже переросло из форума во всемирный нетворкинг специалистов и продолжает привлекать новые кадры в индустрию. В этом году 11 ноября конференция впервые пройдет в Центральной Азии, Алматы.

DevOpsDays — это не только кворум IT-профессионалов. Это конференция также для вас, если вы хостер, вендор ПО, банк, СМИ, телеком-компания или только входите в IT.

Для участия в DevOpsDays Almaty необходимо пройти регистрацию.