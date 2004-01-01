E-Commerce Forum. Нур-Султан

Первый международный форум электронной коммерции в Казахстане.

8 сентября на площадке МФЦА пройдет первый международный форум электронной коммерции в РК E-Commerce Forum, объединяющий экспертов, технологические решения и компании для развития цифровой экономики. Участников форума ждут мастер-классы от лучших зарубежных и казахстанских экспертов e-commerce, а также нетворкинг.

Форум будет доступен в офлайн и в онлайн-формате для всех желающих. Для участия необходимо пройти регистрацию.