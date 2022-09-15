KazHackStan 2022. Алматы

Ежегодная практическая конференция по кибербезопасности в Центральной Азии.

14-16 сентября в Алматы пройдет практическая конференция KazHackStan 2022, посвященная актуальным проблемам информационной безопасности. Мероприятие соберет в одном месте хакеров, ИБ-экспертов, IT-разработчиков, представителей госорганов, СМИ, бизнесменов и вендоров. На организованной площадке будут обсуждаться актуальные вопросы ИБ и ИКТ.

Впервые в рамках KazHackStan будут проходить межрегиональные учения МСЭ ООН по кибербезопасности между арабскими государствами и странами СНГ.

В программе KazHackStan:

— Government & Business Day. Дискуссии по наиболее обсуждаемым и актуальным темам информационной безопасности в государственном и коммерческом секторе.

— Secure Coding/ Development Day. Доклады и презентации о безопасной разработке и последних тенденциях защиты приложений.

— Hack Day. Самые свежие исследования и доклады от ведущих специалистов и экспертов по информационной безопасности.

— Киберполигон. Многофункциональный программно-аппаратный комплекс, повторяющий типовые инфраструктуры предприятий различных отраслей, который позволяет отработать практические навыки специалистов.

Для участия в конференции необходима регистрация.