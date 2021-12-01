Новые возможности SentinelOne EDR и NGAV. Онлайн

Что нового у SentinelOne — признанного лидера среди NGAV, EDR и XDR-решений?

2 декабря, подключайтесь к вебинару, чтобы увидеть SentinelOne в действии и узнать о новых возможностях, в том числе — маркетплейсе интеграций, автохантиге, IoT-хантинге, массовом скриптовании хостов, автоустановке агентов, условных политиках, двоичном сейфе и др.

SentinelOne — передовой антивирус, EDR и XDR нового поколения, лидер волшебного квадранта Gartner и тестирований MITRE ATT& CK. Более 5000 компаний по всему миру уже стали клиентами SentinelOne, в том числе в России, Казахстане и других странах СНГ.

Спикеры вебинара:

— Екатерина Жеребцова, SentinelOne

— Илья Осадчий, Тайгер Оптикс.

Для участия в вебинаре необходима регистрация. Запись вебинара будет доступна всем зарегистрированным участникам после мероприятия.

Дата и время: четверг, 2 декабря, 14:00 — 15:00 по времени Нур-Султана.