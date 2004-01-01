Palo Alto Networks LIVE 2020. Онлайн

В прямом эфире мы обсудим новые вызовы, риски и технологии в сфере сетевой и облачной безопасности, а также построения SOC.

10 декабря в 14:00 приглашаем присоединиться к онлайн-конференции Palo Alto Networks LIVE 2020 для России и стран СНГ. В прямом эфире мы обсудим новые вызовы, риски и технологии в сфере сетевой и облачной безопасности, а также построения SOC.

В программе:

— Будущее кибербезопасности. Видение Palo Alto Networks

— Информационная безопасность в BeCloud. Беседа с заказчиком

— Первый в мире NGFW со встроенным машинным обучением и 0-second вердиктами

— Строим SOC по-взрослому. Почему мало IRP и будущее за XSOAR?

— SD-WAN. Защита и управление сетью в распределенных филиалах

— Защита сотрудников, работающих дома, с помощью GlobalProtect VPN

И многое другое!

Приятное дополнение: среди участников, зарегистрировавшихся с корпоративным email, будет проведен розыгрыш Apple AirPods!

Дата и время: четверг, 10 декабря, начало в 14:00 по Нур-Султану (11:00 по Москве).