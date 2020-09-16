TV Show M-Vision Day 2020. Казахстан

Конференция посвящена актуальным вопросам кибербезопасности.

Стартовала регистрация на TV Show M-Vision Day 2020. Мероприятие посвящено актуальным вопросам кибербезопасности. В рамках конференции будут рассмотрены последние тенденции развития киберугроз в Казахстане и в мире, ориентируясь на современные реалии.

Докладчиками на конференции выступят Руслан Барбашин, руководитель продаж McAfee в СНГ, Центральной Азии и Кавказе, Иван Яковлев, Sales Engineer McAfee, Кирилл Креккер, McAfee Product manager (MONT).

Программа мероприятия:

— 14:00 — 14:45. Интервью-викторина по первой теме: Современная защита конечных точек от сложных целенаправленных атак с инструментами расследования и оперативного реагирования.

— 14:45 — 15:00. Первый основной розыгрыш.

— 15:00 — 15:40. Интервью-викторина по второй теме: Всесторонняя защита конфиденциальных данных (DLP).

— 15:40 — 15:50. Второй основной розыгрыш.

— 15:50 — 16:30. Интервью-викторина по третьей теме: Безопасный доступ и защита данных при работе с облачными технологиями.

— 16:30 — 16:40. Третий основной розыгрыш.

— 16:40 — 17:20. Интервью-викторина по четвертой теме: Современная система Mcafee SIEM: новые возможности.

— 17:20 — 17:25. Дополнительный розыгрыш с гостями.

— 17:25 — 17:35. Вопросы-ответы, подведение итогов, подарки от спикеров.

— 17:35 — 17:40. Дополнительный розыгрыш подарка среди гостей, которые заполнили анкеты и оставались на мероприятии до конца.

Об условиях участия в розыгрышах, которые пройдут во время мероприятия, вы сможете узнать после прохождения регистрации.

TV Show M-Vision Day 2020 пройдет 17 сентября, с 14:00 до 18:00 по времени Алматы.