Автоматическое моделирование и оценка опасности угроз. Казахстан

Вебинар по простому управлению кибербезопасностью в одной платформе.

Skybox Security и IITD GROUP приглашают вас присоединиться к серии вебинаров, где мы обсудим, как при помощи инструментов Skybox Security оптимизировать и автоматизировать сложные процессы управления уязвимостями и безопасностью сети, а также повысить их эффективность.

На вебинаре по теме «Автоматическое моделирование и оценка опасности угроз» мы рассмотрим Skybox Vulnerability Control, который позволяет автоматически выявлять все возможные сценарии реализации угроз на уровне сети и оценивать опасность этих угроз. Вместе с вами мы смоделируем нарушителей, проанализируем условия для реализации угроз и рассчитаем все возможные сценарии. Вы увидите, как ежедневные рутинные задачи превращаются в непрерывный и полностью автоматизированный процесс с помощью Skybox Vulnerability Control.

Спикер: Владимир Кузнецов. Ссылка на регистрацию.

Дата и время: 29 июля 2020, 14:00 (время г. Нур-Султан).