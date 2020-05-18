Эффективный анализ безопасности данных с Azure Sentinel. Казахстан

Серия вебинаров по оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий Microsoft.

В связи с пандемией COVID-19, резко вырос спрос на оптимизацию внутренних процессов компаний. Мы предлагаем ознакомиться с решениями, которые помогут повысить эффективность бизнеса и снизить затраты за счет использования технологий компании Microsoft и миграции в облачную среду MS Azure. При поддержке компании Microsoft в Украине и Казахстане компания Infopulse запускает серию вебинаров, в которых эксперты расскажут о комплексных решениях на базе облачной платформы MS Azure. Данные решения были специально разработаны для улучшения бизнес процессов, расширения сетевых возможностей и усиления кибербезопасности. Кроме того, вы сможете узнать и о других продуктах компании Microsoft, созданных для повышения продуктивности и ведения эффективной коммуникации в условиях удаленной работы.

19 мая состоится вебинар «Эффективный анализ безопасности данных с Azure Sentinel». Спикер — Вадим Попов, Expert IT Engineer, Managed Services and Solutions, Infopulse.

— Общий обзор комплекта технологий M365 Security и Azure Security.

— Эффективная защита от киберугроз с Azure Security Center.

— Azure Sentinel — новая SIEM технология от Microsoft.

— Способы защиты данных с Azure Information Protection.

— Детальное DEMO использования Azure Sentinel.

Время проведения вебинара: 10:00 AM — 13:00 PM EEST.