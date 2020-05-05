Оптимизация совместной работы с DevOps on Azure. Казахстан

Серия вебинаров по оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий Microsoft.

В связи с пандемией COVID-19, резко вырос спрос на оптимизацию внутренних процессов компаний. Мы предлагаем ознакомиться с решениями, которые помогут повысить эффективность бизнеса и снизить затраты за счет использования технологий компании Microsoft и миграции в облачную среду MS Azure. При поддержке компании Microsoft в Украине и Казахстане компания Infopulse запускает серию вебинаров, в которых эксперты расскажут о комплексных решениях на базе облачной платформы MS Azure. Данные решения были специально разработаны для улучшения бизнес процессов, расширения сетевых возможностей и усиления кибербезопасности. Кроме того, вы сможете узнать и о других продуктах компании Microsoft, созданных для повышения продуктивности и ведения эффективной коммуникации в условиях удаленной работы.

6 мая состоится вебинар «Оптимизация совместной работы с DevOps on Azure». Спикер — Владимир Харитонов, Senior DevOps Expert, Infopulse.

— Общий обзор основных инструментов Azure DevOps.

— Возможные сценарии использования Azure DevOps.

— Особенности работы репозитория Azure Data Factory.

— Автоматизации развертывания инфраструктуры с Terraform.

— Непрерывная интеграция/доставка с Kubernetes.

— Детальное DEMO развертывания DevOps на Azure.

Время проведения вебинара: 11:00 AM — 12:30 PM EEST.