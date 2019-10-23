Периметр 2019. Алматы
Конференция для профессионалов в области периметральных охранных систем.
Мероприятие пройдет 24 октября 2019 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Абылай Хана, 53, Hotel Mercury Almaty
Приглашаем посетить конференцию «Периметр 2019» — конференция для профессионалов в области периметральных охранных систем. В программе мероприятия:
— Optex. Человеческий фактор при монтаже активного оборудования
— Future Fibre Technologies
— Системы V-Alert и Vatya
— Практика применения систем различных принципов действия на реальных объектах
— Лазерные детекторы Optex.
Подробнее о мероприятии — на сайте.
Организатор — Intant
г. Алматы, ул. Муратбаева, 61
+7 (727) 220-95-31, 225-35-35