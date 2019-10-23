Периметр 2019. Алматы

Конференция для профессионалов в области периметральных охранных систем.

Место проведения — г. Алматы, пр. Абылай Хана, 53, Hotel Mercury Almaty

Мероприятие пройдет 24 октября 2019 года

Приглашаем посетить конференцию «Периметр 2019» — конференция для профессионалов в области периметральных охранных систем. В программе мероприятия:

— Optex. Человеческий фактор при монтаже активного оборудования

— Future Fibre Technologies

— Системы V-Alert и Vatya

— Практика применения систем различных принципов действия на реальных объектах

— Лазерные детекторы Optex.

Подробнее о мероприятии — на сайте.