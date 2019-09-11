Кибер-осень в городе. Алматы
Семинар компании «Тайгер Оптикс» по новым технологиям ИБ.
Компания «Тайгер Оптикс» приглашает на семинар по инновациям кибербезопасности. Вы узнаете о следующих новинках:
— Illusive Networks — решение для раннего выявления злоумышленника во внутренней сети компании
— Tenable — лидирующий сканер уязвимостей
— Cymulate — решения для симуляции атак и взломов.
Спикер — Илья Осадчий, директор по развитию «Тайгер Оптикс».
Программа
09:30 — Регистрация. Кофе, чай, легкий завтрак
10:00 — Illusive Networks. Как мы победили Red Team крупнейшего банка СНГ
10:30 — Tenable. Предсказательная приоритизация и сканирование уязвимостей
11:00 — Cymulate. Как взломать себя до того, как это сделает хакер
11:30 — Вопросы и ответы
Регистрация на семинар возможна только с корпоративным адресом почты. Участие бесплатное. Количество мест ограничено — от одной организации приглашается не более двух участников.