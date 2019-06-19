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Kolesa QA Meetup 2. Алматы

Встреча для тех, кто практикует тестирование продуктов или только начинает свой путь в QA.

Мероприятие пройдет 20 июня 2019 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Шевченко 157/4, Объединенная компания «Колеса, Крыша, Маркет»

20 июня Kolesa Group проведет QA Meetup 2, посвященный вопросам тестирования и обеспечения качества проектов. Всем, кто практикует тестирование продуктов или только начинает свой путь в QA, добро пожаловать на митап!

Айдана Салкен расскажет о документации в тестировании, тест-планах, чек-листах, тест-кейсах, об отчетах тестирования и о том, что используется в Kolesa Group.

Организатор — ТОО «Колеса»
+7 (727) 330-76-86

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