Security Forum. Нур-Султан

Вы увидите примеры внедрений и использования решений по безопасности, а также сможете лично пообщаться с экпертами в сфере ИБ.

Борьба за безопасность обостряется. Потребность в защите стремительно растет в прогрессии с ростом темных веб-рынков. Редкие случаи атак сменили периодичность. Убытки от действий хакеров стали более видимыми.

Как победить в войне за сохранность? Присоединяйтесь к Security Forum! На мероприятии вы увидите примеры внедрений и использования решений по безопасности, а также сможете лично пообщаться с экпертами в сфере ИБ.

Участие для представителей компаний пользователей и партнеров бесплатное. Необходима регистрация и подтверждение.