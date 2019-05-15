Security Forum. Нур-Султан
Вы увидите примеры внедрений и использования решений по безопасности, а также сможете лично пообщаться с экпертами в сфере ИБ.
Мероприятие пройдет 16 мая 2019 года
Место проведения — Алматы
Борьба за безопасность обостряется. Потребность в защите стремительно растет в прогрессии с ростом темных веб-рынков. Редкие случаи атак сменили периодичность. Убытки от действий хакеров стали более видимыми.
Как победить в войне за сохранность? Присоединяйтесь к Security Forum! На мероприятии вы увидите примеры внедрений и использования решений по безопасности, а также сможете лично пообщаться с экпертами в сфере ИБ.
Участие для представителей компаний пользователей и партнеров бесплатное. Необходима регистрация и подтверждение.
Организатор — Softprom by ERC
г. Алматы, ул. Муратбаева, д. 180, оф. 503, БЦ Гермес
+7 (727) 352-74-01