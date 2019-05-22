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Wonderware Kazakhstan 2019. Нур-Султан

Конференция о цифровой трансформации и преобразовании производства.

Мероприятие пройдет 23 мая 2019 года
Место проведения — г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 8А, Park Inn by Radisson Astana Hotel

23 мая в Нур-Султане пройдет конференции Wonderware Kazakhstan 2019, организованная компанией Wonderware, инноватором на рынке программного обеспечения уровня SCADA и MES в промышленной автоматизации и промышленном интернете вещей IIoT.

Вам необходимо посетить конференцию Wonderware, если:

— Вы конечный пользователь или системный интегратор, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации;
— Перед вами стоят задачи повышения эффективности производства и вы ищите новые решения;
— Вы непосредственный пользователь системы и хотите узнать больше.

Что вас ждет на конференции Wonderware Kazakhstan 2019:

— Новый лидер на рынке индустриального программного обеспечения — компания AVEVA.
— Перспективы развития и дорожная карта Wonderware как платформы цифровой трансформации производства.
— Подход Wonderware к цифровому преобразованию в горной добыче и металлургии на примере реальных кейсов и историй успеха заказчиков и партнеров.
— Комплексное предложение Wonderware для управления жизненным циклом производственных активов и предиктивной аналитики.
— Дискуссионная площадка для обсуждения ключевых аспектов цифровой трансформации производства и промышленного Интернета вещей.

Для участия в конференции необходима предварительная регистрация.

Организатор — ТОО «Клинкманн Казахстан»
г. Алматы, пр. Достык, д. 188, оф. 401/1, БЦ Kulan
+7 (727) 244-68-05

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