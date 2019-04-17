Бизнес-аперитив «Тернистый путь в Облака». Алматы
Партнерское мероприятие поможет изменить представление об облачном бизнесе и погрузиться в новые подходы, методы и философию этого бизнеса.
Elcore Cloud Kazakhstan проведет мероприятие для партнеров Бизнес-аперитив «Тернистый путь в Облака». Участникам предстоит изменить свои представления об облачном бизнесе, переключиться и погрузиться в новые подходы, методы и философию этого бизнеса. На мероприятии мы поможем составить план развития направления с необходимым ускорением, генерировать новые прибыльные сервисы и продукты.
Задачи мероприятия:
— Понять, почему «не взлетает» облачный бизнес и не продаются сервисы и решения, «что никогда не полетит», что мешает партнерам.
— Включиться по-новому в бизнес, получив новейшее мировосприятие и ясную картинку дальнейшего пути, выбрать подходящий путь развития.
— Получить памятку-путеводитель: 5 следующих шагов и Action-plan с акцентом на оценку готовности к облачному бизнесу.
На мероприятии мы обсудим:
— Зачем нам создавать и развивать облачный бизнес?
— Что нам мешает на пути?
— Почему нельзя строить облачный бизнес «внутри старого дома»?
— IT-as-a-service — последствия трансформации.
— Геном ИТ-партнера — мутации. Channel Taxonomy.
— Subscription Economy и ее законы.
— Скорость инноваций в современном мире и их последствия для ИТ-компании.
— Новый бизнес-язык ИТ-компании: слова и действия, запрещенные к использованию.
— Новая валюта в ИТ-бизнесе.
— Маркетинг и продажи — «их поменяли местами».
— Новые лица и роли: от CIO к CXO.
— Новая бухгалтерия и магия малых чисел.
— Почему «не взлетает» облачный бизнес — 5 основных причин.
— Где деньги в новой бизнес-модели? Модель Flat Rate как панацея.
— Что может быть услугой? ХЗЧ-as-a-service.
— Парадокс продаж: ЦА — те, у кого нет потребности и бюджета.
— Примеры вдохновляющих сервисов.
— Что важнее — быть непохожими на конкурентов или быть первыми?
— Почему нельзя ждать, а нужно начинать прямо сегодня?
Бизнес-аперитив проведет Леонид Шуругов — бизнес-коуч, консультант, модератор, спикер с большим международным опытом наблюдения за развитием партнеров, которые выходят в облачное бизнес-поле.
Для участия в мероприятии необходима регистрация.