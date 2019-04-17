Бизнес-аперитив «Тернистый путь в Облака». Алматы

Партнерское мероприятие поможет изменить представление об облачном бизнесе и погрузиться в новые подходы, методы и философию этого бизнеса.

Elcore Cloud Kazakhstan проведет мероприятие для партнеров Бизнес-аперитив «Тернистый путь в Облака». Участникам предстоит изменить свои представления об облачном бизнесе, переключиться и погрузиться в новые подходы, методы и философию этого бизнеса. На мероприятии мы поможем составить план развития направления с необходимым ускорением, генерировать новые прибыльные сервисы и продукты.

Задачи мероприятия:

— Понять, почему «не взлетает» облачный бизнес и не продаются сервисы и решения, «что никогда не полетит», что мешает партнерам.

— Включиться по-новому в бизнес, получив новейшее мировосприятие и ясную картинку дальнейшего пути, выбрать подходящий путь развития.

— Получить памятку-путеводитель: 5 следующих шагов и Action-plan с акцентом на оценку готовности к облачному бизнесу.

На мероприятии мы обсудим:

— Зачем нам создавать и развивать облачный бизнес?

— Что нам мешает на пути?

— Почему нельзя строить облачный бизнес «внутри старого дома»?

— IT-as-a-service — последствия трансформации.

— Геном ИТ-партнера — мутации. Channel Taxonomy.

— Subscription Economy и ее законы.

— Скорость инноваций в современном мире и их последствия для ИТ-компании.

— Новый бизнес-язык ИТ-компании: слова и действия, запрещенные к использованию.

— Новая валюта в ИТ-бизнесе.

— Маркетинг и продажи — «их поменяли местами».

— Новые лица и роли: от CIO к CXO.

— Новая бухгалтерия и магия малых чисел.

— Почему «не взлетает» облачный бизнес — 5 основных причин.

— Где деньги в новой бизнес-модели? Модель Flat Rate как панацея.

— Что может быть услугой? ХЗЧ-as-a-service.

— Парадокс продаж: ЦА — те, у кого нет потребности и бюджета.

— Примеры вдохновляющих сервисов.

— Что важнее — быть непохожими на конкурентов или быть первыми?

— Почему нельзя ждать, а нужно начинать прямо сегодня?

Бизнес-аперитив проведет Леонид Шуругов — бизнес-коуч, консультант, модератор, спикер с большим международным опытом наблюдения за развитием партнеров, которые выходят в облачное бизнес-поле.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.