Глава бизнеса промышленной и индустриальной печати Konica Minolta рассказал, как компания видит свое развитие в условиях, когда полиграфическая индустрия переживает изменения.

Уемура Тошитака (Uemura Toshitaka), глава бизнеса промышленной и индустриальной печати Konica Minolta во всем мире, прибыл в Казахстан на несколько дней. Мы встретились с ним и расспросили о том, как компания видит свое развитие в текущих рыночных условиях, когда полиграфическая индустрия переживает серьезные изменения (переход от аналоговой печати к цифровым решениям) и какую роль сыграла Konica Minolta в самом становлении рынка печати.

— 20 лет назад Konica Minolta выпустила свою первую цифровую печатную машину. На какие результаты рассчитывала компания?

— 20 лет тому назад мы уже могли предугадать, что офисная печать как таковая будет сокращаться в своих объемах. Мы тогда решили использовать нашу собственную технологию, чтобы предлагать более массовые решения для рынка. Так мы вышли в сектор цифровой промышленной печати.

На тот момент мы предварительно оценивали емкость рынка, но, когда мы на него вышли, оказалось, что спрос был в три раза больше ожидаемого. Мы поняли, что наши машины готовы покупать очень многие — потребители ждали решения для цифровой печати по доступной цене.

Наши конкуренты тоже предлагали цифровые печатные машины, но по более высокой цене. Мы же решили использовать нашу отработанную офисную технологию тонера и адаптировать ее для полиграфии. И с тех пор мы стали фокусироваться на том, чтобы наш продукт был простым в использовании и выгоден для клиента. Технология, конечно, очень важна, но важно, чтобы она имела разумную цену, и клиенту было выгодно инвестировать.

— Какие направления дальнейшего развития портфолио Konica Minolta в области полиграфии вы считаете самыми перспективными?

— На данный момент большинство типографий (около 90%) все еще работает на старом аналоговом оборудовании. Мы считаем, что задача перехода от аналога к «цифре» сейчас наиболее важна. Поэтому у нас есть широкий спектр продуктов — от начального уровня до очень высокопроизводительных и супертехнологичных машин, таких как KM-1 (струйная машина формата B2) — чтобы охватить все сегменты рынка и удовлетворить спрос широкого круга клиентов.

Проблема тех, кто работает на аналоговом оборудовании, заключается в том, что они страдают от нехватки квалифицированных операторов — профессионалов, способных работать с этим сложным оборудованием. Наша машина, AccurioJet 30000, решает эту проблему, делая профессию оператора ненужной в будущем, так как печать будет полностью цифровой. AccurioJet отвечает на задачи обеспечения больших объемов печати при очень высоком качестве. Это цифровое решение помогает офсетным типографиям перейти к цифровой печати.

— Konica Minolta является крупнейшим инвестором компании MGI Digital Technology, выступая также дистрибьютором ее решений для цифрового облагораживания. Насколько важно это направление для Konica Minolta, и какие перспективы его роста вы видите в будущем?

— Цифровое облагораживание (digital embellishment) — это очень важное направление. Оно необходимо для повышения ценности готовой печатной продукции, которую типография предлагает своим клиентам. Ранее облагораживание выполнялось аналоговыми печатными машинами, но этот процесс был сложным и не позволял эффективно работать с малыми тиражами. Даже если вся печать выполнялась цифровым способом, облагораживание (например, лакирование и фольгирование) все еще происходило аналоговым способом. Это не позволяло реализовать облагораживание по требованию (on-demand embellishment). Если вы хотите, например, получить тираж в 1000 единиц с цифровым облагораживанием, то вам приходится печатать 1200-1300 заготовок из-за потерь на переналадку и приладку, которые происходят в процессе.

Решения MGI позволяют интегрировать облагораживание практически «в линию» с печатью. Это позволяет нам объединить печать и облагораживание по требованию в одну работу. Таким образом, мы печатаем и облагораживаем ровно столько, сколько нужно, без потерь бумаги и времени. Это также позволяет, при необходимости, обеспечить эффективный выпуск больших объемов печатной продукции.

— На выставке Drupa 2024 была представлена ЦПМ формата B1 AlphaJet, разработанная MGI — она способна не только печатать, но и выполнять цифровое облагораживание в линию, что делает ее уникальной на рынке. Где могут быть востребованы такие сложные и дорогие решения?

— AlphaJet объединяет в себе три изначально разных процесса — печать, лакирование и фольгирование. Все это теперь выполняется в одной машине за один прогон, что позволяет отказаться от формных процессов и избежать трех отдельных процессов с переналадкой, приладкой и потерями на каждом из них. Это существенно экономит время и ресурсы. Основные рынки использования таких комплексных машин — упаковка и обложки для книг.

— Давайте поговорим о тонерном портфолио Konica Minolta. На фоне большого внимания к струйным технологиям, видите ли вы перспективы дальнейшего развития тонерных ЦПМ? Если да, то в чем они заключаются?

— У тонерной технологии есть большие возможности для развития, и она остается с нами. Эта технология максимально устоялась: тонерные машины компактны, доступны по цене, могут печатать стабильно и много. Что касается струйной технологии, мы пока не достигли такого же уровня компактности и доступности, хотя наши струйные машины могут обеспечить более высокое качество печати, чем тонер.

Подчеркну, что наша струйная цифровая печатная машина AccurioJet позволяет достигать наивысшего качества, лучшего, чем тонер. Однако и ее стоимость при этом выше. Зато для больших объемов печати струйный способ остается более выгодным по стоимости копии, а тонерные машины по-прежнему лучше подходят для меньших объемов и более доступны по цене.

— Почему, несмотря на потенциал струйных устройств, вы приняли решение развивать 5-красочные тонерные машины, такие как AccurioPress C14010S?

— Около 10 лет назад мы провели опрос рынка и поняли, что, хотя клиенты и нуждались в пятой краске (например, белом тонере), они не покупали существующие струйные машины из-за их высокой цены. Мы обнаружили, что использование пятой краски требуется всего в 5-10% случаев, но клиенту нужна была обычная, доступная машина с такой возможностью. Мы поняли, что тонерное решение может выполнить 90% всех требуемых функций, но при этом его цена будет на 50% ниже, чем у струйного аналога. Мы сфокусировались на потребности большинства участников, что и стало основой успеха нашей серии AccurioPress C14010S.

Выпуск просто пятикрасочной машины не был сложной задачей. Однако мы стремились внедрить новые функции, включая улучшение качества изображения. Мы постарались собрать в одном устройстве все новые функции, и это потребовало времени. Пять красок — это база, а дополнение, обеспечивающее лучшее разрешение и качество, потребовало реализации дополнительных решений.

— Вы упомянули, что серия AccurioPress C14000 очень успешна. Какова ваша позиция на рынке в этом сегменте?

— Серия оказалась очень успешной и стала драйвером нашего роста. Несмотря на то, что мы вышли в этот сегмент рынка (тяжелые промышленные ЦПМ) последними, благодаря именно этим машинам мы сейчас занимаем первое место в мире с долей рынка около 40%. В Казахстане наша доля в этом сегменте достигает 70%.

— А если говорить о рынке этикеточной печати, какова там доля рынка Konica Minolta?

— На рынке этикеточной печати в целом наша доля составляет 30%. Если говорить о сегментации по технологиям, то на долю тонерных решений приходится около 80% этого рынка, и в этом сегменте мы занимаем лидирующую позицию. Струйные решения занимают 20% рынка, и в этом сегменте много конкурентов.

— Поговорим о Казахстане. С момента открытия представительства в Алматы в 2019 году, как Konica Minolta оценивает конкурентную среду на рынке профессиональной печати в стране?

— Во всех странах ситуация очень похожа: везде мы видим стремление клиентов перейти от аналоговой печати к цифровой. Наш бизнес в Казахстане растет, потому что клиенты нуждаются в таких же решениях. В целом, отличий в потребностях клиентов и ведении бизнеса я не вижу, хотя, конечно, есть что-то уникальное, что мне еще предстоит узнать. Именно поэтому я здесь — чтобы посетить казахстанских клиентов и узнать больше об их потребностях.

— В 2019 году Konica Minolta объявила о стратегии трансформации в провайдера IT-услуг. Какова сейчас ваша доля доходов от IT-решений?

— Я не отвечаю за IT-сектор, но могу сказать, что печатный бизнес остается нашей крупнейшей частью и продолжает быть растущим бизнесом. IT-решения мы предлагаем в комбинации с печатными, в основном для офисных и коммерческих клиентов. Мое направление — печатные решения для типографий, где есть огромный потенциал для роста. Мы выбрали два стратегических направления для роста в 2019 году — IT и печатный бизнес — и оба оказались успешными.

— Какие основные тренды вы видите для печатного бизнеса в будущем?

— В целом, мы видим, что общий объем печатного бизнеса, включая аналоговую и цифровую печать, будет постепенно снижаться. Это будет происходить, прежде всего, за счет сокращения объемов аналоговой печати, особенно в традиционном коммерческом сегменте. Общий объем рынка снизится, но цифровая печать при этом будет расти — рост обеспечит не коммерческая печать, к которой мы привыкли, а сегменты производства упаковки и этикетки. Я думаю, что цифровая печать будет продолжать расти еще в ближайшие 30 лет.

Для офисных клиентов, где объемы печати снижаются, мы стараемся комбинировать офисные и IT-решения. Но для наших клиентов в печатном бизнесе (типографий) рынок все еще огромен, и там есть куда расти. Самое главное, что 90% рынка пока остается аналоговым, и наша цель — перевести его в цифровой формат.

Наша миссия — не только делать бизнес ради денег, но и улучшать общество, используя мощь цифровой печати. Мы хотим реализовать лучшие коммуникации и общество за счет наших цифровых решений, а также снизить воздействие на экологию. Вот почему мы продолжаем привлекать молодые кадры и развивать долгосрочное видение, не ограничиваясь ближайшими 5-10 годами.