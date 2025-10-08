2 в 1: как гибридные кассы сделали технологии самообслуживания доступными для всех ритейлеров

Гибрид устанавливается на место обычной кассы и, в зависимости от ситуации в магазине, может быстро переключаться между двумя режимами.

В предыдущих статьях мы уже рассказали о возможностях касс самообслуживания и классических касс под управлением Set SCO и Set Retail, которые давно и успешно дополняют друг друга на одной кассовой линии. Раньше из-за ограничений площади магазинов и бюджета не все ритейлеры могли позволить себе внедрение самообслуживания. Изучив их запросы, вендор промышленных кассовых решений CSI объединил преимущества двух систем, сделав возможным переключение между режимом кассира и кассой самообслуживания в одном корпусе гибридной кассы. В итоге экономичное решение подошло не только для малых форматов продуктовых магазинов, но и уже заняло свое место в фэшн-ритейле, DIY-магазинах и даже вдохновило ритейлеров на создание новых сценариев кассового обслуживания в гипермаркетах и супермаркетах.

Гибридные кассы помогают увеличить пропускную способность магазинов во времена нехватки персонала и позволяют гибко реагировать на изменения покупательского трафика в течение дня. Эксперты CSI Мария Литвинова и Антон Иманов рассказали, как гибридный формат изменил подходы к использованию кассового оборудования.

В чем «соль» решения: история и сценарии использования гибридных касс

История создания

Идея подобных решений зародилась 5-6 лет назад в головах ритейлеров, которым из-за малого формата магазинов, было недостаточно места для установки громоздких на тот момент касс самообслуживания: «Если у меня нет возможности выделить зону для расположения больших киосков самообслуживания, давайте попробуем добавить эту функцию на обычную кассу».

Компания CSI подхватила эту идею и разработала свою линейку гибридных касс. Передовые решения для касс самообслуживания и сенсорных касс у вендора уже были, оставалось только объединить их в одном устройстве, удобном для обеих сторон процесса, что оказалось непростой задачей с точки зрения эргономики, но об этом позже.

Базовые сценарии

Внедряя гибридную кассу, ритейлер получает полноценную функциональность сенсорной кассы для кассира и кассы самообслуживания для покупателя. Каждый из них работает в своем интерфейсе и использует привычные функции.

Гибрид устанавливается на место обычной кассы и, в зависимости от ситуации в магазине, может быстро переключаться между двумя режимами. Например, в базовом сценарии касса работает в режиме самообслуживания: покупатель самостоятельно добавляет товары и оплачивает чек, а когда образуются очередь или клиенту нужно расплатиться наличными, сотрудник магазина переводит устройство в режим кассира и быстро решает задачу. В другом сценарии касса по умолчанию работает в классическом режиме, но кассир в любой момент может отлучиться для выполнения работ в торговом зале, переведя ее в режим самообслуживания. В обоих случаях кассы не простаивают во время отсутствия кассиров, которых в магазине часто не хватает.

Переключение во время покупки

Сотрудник магазина может переключать кассу между режимами в любой момент, даже во время незаконченной сессии с покупателем. При этом состав покупки и все необходимые данные сохраняются.

Например, клиент в режиме самообслуживания добавил на кассу товары, рассчитывая оплатить покупку с помощью смартфона, который разрядился в самый неподходящий момент. Но у него есть с собой небольшое количество наличных, достаточное для оплаты. После обращения к консультанту сотрудник переводит устройство в режим кассира с сохранением отсканированных товаров и карты лояльности, получает доступ к денежному ящику и принимает оплату.

Применение гибридов в разных форматах магазинов

Сейчас гибридные кассы уже помогают пользоваться преимуществами технологий самообслуживания небольшим магазинам, которым не хватает места или бюджета для установки КСО. Гибрид стоит дешевле и не занимает дополнительную площадь в магазине. Ритейлер получает два устройства в одном за меньшие деньги.

Кроме того, вариации продукта уже тестируются в крупных форматах и непродуктовых сетях. Например, запрос для внедрения гибридов в магазинах одного из фэшн-ритейлеров: «Оставить как можно меньше персонала в кассовой зоне и максимально перенаправить ее в торговый зал, чтобы продавцы больше внимания уделяли консультациям клиентов и выкладке товаров в торговом зале».

Гибридные кассы помогли перевести кассовые зоны в магазинах одежды преимущественно на самообслуживание. Они быстро переключаются в режим кассира, когда покупателю нужна его помощь. Например, интервенции требуются для возврата товара и оплаты наличными.

Гибридам нашлось применение даже в гипермаркетах и супермаркетах с развитыми «островами» самообслуживания, где десятки линейных касс стоят закрытыми большую часть времени. Если заменить простаивающие классические кассы гибридными, которые будут работать в режиме самообслуживания, для поддержания той же пропускной способности магазина потребуется меньше персонала.

Таким образом, пилотные проекты показали, что применение гибридных касс возможно в любых форматах магазинов и зависит только от конкретных задач ритейлеров.

Варианты гибридных касс

В эргономике «двойного» продукта нельзя игнорировать ни покупателя, ни кассира, и важно продумывать решения в каждом конкретном случае. Например, на какой высоте поставить кассу и как установить камеру для распознавания товаров. Для закрытия потребностей большинства ритейлеров компания CSI предлагает линейку гибридных касс Set Hybrid как с одним, так и с двумя экранами, которые используют один сканер, ККТ, банковский пин-пад и другие периферийные устройства в обоих режимах.

Гибридная касса с двумя экранами CSI M.kit

Модульная система в тонком корпусе с двумя экранами: вертикальным для покупателя и горизонтальным для кассира, подходит для любых форматов торговых сетей, в том числе для магазинов, требовательных к дизайну. Второй экран можно использовать как рекламную витрину. Устройство адаптируется под нестандартную мебель и оснащается такими опциями, как камера для распознавания товаров, фронтальная камера, сигнальный фонарь. К модели можно подключить весы, но важно заранее продумать, где они будут находиться и встроить их в мебель или сделать подставку сбоку от кассы.



Гибридная касса с двумя экранами CSI M.kit

Гибридная касса Entry POS с поворотным экраном

Моноблок на поворотной платформе, совмещающий кассу и весы в едином корпусе, подходит для продуктовых магазинов, работающих с весовыми товарами. При переводе кассы в режим самообслуживания нужно развернуть монитор к покупателю. Касса дополнительно комплектуется вторым монитором или двухстрочным дисплеем.



Моноблок на поворотной платформе Entry POS

Преимущества гибридных решений

— Борьба с нехваткой персонала и экономия фонда оплаты труда. В условиях дефицита кадров гибридные кассы помогают сохранить пропускную способность магазина без привлечения дополнительных сотрудников. Освободившихся в «спокойные» часы кассиров можно использовать для выкладки товаров в торговом зале.

— Экономия места в магазине. Гибридные кассы позволяют ритейлеру внедрить самообслуживание и увеличить пропускную способность магазина без выделения площади для установки КСО.

— Гибкость использования. Касса переключается между режимами в один клик, с сохранением состава покупки, что позволяет в любой момент изменить сценарий использования.

— Снижение затрат на оборудование. Одна гибридная касса заменяет два устройства. В обоих режимах касса использует один фискальный регистратор и банковский терминал — технически это одна касса: с одним номером, базой данных и шаблоном, что упрощает инфраструктуру и снижает затраты ритейлера.

Казалось бы, выгода от установки гибридных касс очевидна, осталось только заменить на них все классические кассы, и результат не заставит себя ждать. Но эксперты предупреждают о поспешности таких выводов и настаивают на необходимости комплексного подхода для успешного запуска проекта. Без исследования магазина, расчета количества и правильной установки оборудования приобретение любых кассовых решений может оказаться потраченными зря деньгами и не оправдать ожиданий ритейлеров.

«Первые пилоты показали, что гибрид — простой способ „попробовать“ самообслуживание для магазинов небольшого формата. У продукта есть свои сильные стороны: компактность и выгодное соотношение стоимости и добавочной ценности в сравнении с КСО, возможность быстро сменить режим и оплатить чек наличными, освобождение рук кассира для задач в торговом зале. Вместе с тем, основной вызов, который мы как продуктовая команда сейчас видим, связан с эргономикой. Гибридная касса должна быть одинаково удобной для двух разных пользователей: покупателя и кассира. Для этого установку самого устройства, экрана и периферии нужно тщательно планировать. Важна каждая мелочь: угол наклона дисплея, высота мебели, удобство прикассового взвешивания. Именно проработка деталей определит, насколько органично гибриды впишутся в реальные процессы магазина и как быстро к ним привыкнут пользователи. Следующим шагом станет развитие гибридов для супермаркетов и гипермаркетов, то есть — интеграция устройств в полноценный кассовый бокс. Такой сценарий позволит объединить удобство самообслуживания и пропускную способность классической кассовой линии, сохранив при этом возможность гибко управлять потоками покупателей», — поделилась Мария Литвинова.

«Гибридные кассы — относительно новое решение для рынка самообслуживания. Его применимость к конкретной торговой сети и эффективность использования нужно прорабатывать вместе с ритейлером. Поэтому мы настоятельно рекомендуем запускать гибридные проекты с пакетом услуг, в рамках которого мы помогаем клиенту с проектированием, рассчитываем эффективность и определяем целевые показатели. Чтобы добиться увеличения потока покупателей на гибридных кассах, нужно не просто предоставить им дополнительные точки самообслуживания, а сделать процесс покупки максимально комфортным. Тогда клиенты обязательно вернутся в магазин за повторением этого опыта», — говорит Антон Иманов.

Компания CSI закрывает все потребности розничных сетей из 7 стран СНГ в кассовых решениях: от аналитики и расчета проекта до производства и установки кассового оборудования. Ее системы самообслуживания используют в своих магазинах такие лидеры ритейла, как Fix Price, «Дикси», «Лента», «О’Кей» в России, «Гиппо» в Республике Беларусь, SMALL и «Анвар» в Казахстане, «Народный» в Кыргызстане.

Узнать подробнее о гибридных кассах CSI и рассчитать стоимость проекта вы можете на странице продукта.

ТОО «ПРОСИСТЕМЫ» — авторизованный и сертифицированный сервисный партнер компании CSI в Казахстане и Кыргызстане. Оказывает услуги по автоматизации и ИТ-сопровождению торговых сетей с 2011 года.