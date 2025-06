На что способна современная кассовая система: обзор решения для автоматизации торговли Set Retail

Спрос на кассовое ПО и оборудование трансформируется вслед за изменением потребительского поведения, ростом торговых сетей и увеличением накала конкуренции.

Ритейлерам требуются все более отказоустойчивые решения, способные работать под высокими нагрузками и обмениваться потоками данных со множеством внешних систем. От решений для автоматизации торговли во многом зависит успех и само существование современных форматов розничных сетей. В обзоре разберем, как передовая кассовая система Set Retail снимает «боли» ритейлеров и предугадывает их запросы, развивая продукт на основе опыта внедрений в торговых сетях стран СНГ.

О продукте

Система для автоматизации торговли Set Retail 10 — флагманский продукт компании CSI, которая разрабатывает кассовое ПО и оборудование для розничных магазинов с 1994 года. Кроме кассового модуля, в Set Retail входят решения для управления лояльностью, операционным днем, весами и печатью ценников для торгового зала. Set Retail образует экосистему решений, которая позволяет ритейлеру собрать из готового функционала необходимую для выполнения задач инфраструктуру.

Решение объединяет в себе лучшие практики и экспертизу лидеров рынка — установлено на 150 тысячах касс в 300 торговых сетях из 7 стран СНГ. В Казахстане это A-Store, SMALL, ANVAR, Dina Market, Toimart, Greenwich, Metro C& C, Decathlon, «ВкусВилл», «Л’Этуаль», Leroy Merlin, Magnum GO, Lacoste, SuperStep, Cosmart, Converce.

Вендор оперативно вносит изменения в Set Retail для корректной работы ПО и соответствия законодательству в странах присутствия. В Казахстане, для фискализации чеков и поддержки выбытия маркированной продукции Set Retail 10 интегрирован с онлайн-кассой «Программный фискализатор 3.0.1», зарегистрированной в Государственном реестре ККМ.

В продукте «из коробки» уже собран функционал, решающий задачи большинства ритейлеров, например:

— Централизация управления торговой сетью.

— Ускорение обслуживания покупателей.

— Снижение затрат на подключение смежных систем: видеоаналитики, самообслуживания, лояльности.

— Сокращение расходов на печать чеков.

— Экономия на эквайринге.

— Увеличение трафика и среднего чека.

— Предотвращение нарушений законодательства: контроль продажи маркированной продукции и МРЦ.

— Оптимизация налоговой нагрузки за счет умного округления.

В то же время политика вендора позволяет кастомизировать решения под задачи каждого клиента. Список доработок продукта — один из самых обширных на рынке, а обновления поставляются бесплатно.

Как Set Retail снимает «боли» ритейлеров

Борьба с очередями: ускорение кассовых операций

Set Retail — самое быстрое кассовое решение на рынке. По сравнительным замерам в магазинах, при переходе с самописных систем скорость обслуживания покупателей повышается до 300%. Высокая пропускная способность достигается за счет технических и функциональных преимуществ системы:

— Простой и понятный интерфейс: действия кассира продуманы до мелочей, система ведет его по процессу и предупреждает ошибки.

— Параллельное выполнение технических кассовых операций.

— Нетребовательность технологического стека.

— Расчет акций программы лояльности прямо на кассе.

— Привилегированные операции подтверждаются одним сканированием карты администратора.

— Быстрые клавиши для выполнения операций: например, для перехода в оплату, добавления товара, аннулирования.

— Функция отложенного чека.

Set Retail 10 ускоряет и другие кассовые операции: сканирование товаров, расчет акций, применение скидок по программам лояльности и печать чеков. Например, в одной из сетей время печати чека сократилось в 4 раза до 2,5–4 секунд.

Для дистанционного выполнения привилегированных операций продукт дополнили чат-ботом Set Galya, который позволяет удалё нно запрашивать разрешение на операции у старшего кассира и выполнять их самостоятельно после подтверждения.

В проектах вендор берет ответственность за метрики скорости работы кассы и создает конфигурацию, необходимую для их достижения. Увеличение пропускной способности касс влияет на оборот сети, а отсутствие очередей повышает удовлетворенность покупателей.

Управление программой лояльности: скидки и бонусы

Модуль для запуска массовых промо с базовым набором инструментов для персонализированных механик уже включен в Set Retail. Он позволяет регистрировать покупателей в программе лояльности, собирать анкетные данные и идентифицировать клиентов по пластиковым картам или номеру телефона.

В конструкторе доступно 100 условий акции и результатов: скидки, купоны, бонусы, подарки и сертификаты. Сервис может работать в офлайн-режиме при перебоях со связью.

Актуальные ценники в торговом зале

Поддержание актуальности ценников требует затрат ресурсов персонала, а несвоевременная замена приводит к конфликтам с покупателями и отказам от покупок. Модуль печати ценников и этикеток Set Retail автоматизирует этот бизнес-процесс.

Система отслеживает изменение цен, сроки рекламных акций, и автоматически отправляет на печать актуальные ценники по заданному расписанию.

Например, сеть из 850 магазинов после внедрения Set Retail тратит на печать ценников считаные минуты вместо нескольких часов до автоматизации процесса, а каждый магазин теперь экономит около часа рабочего времени персонала в сутки.

Для работы с электронными ценниками Set Retail интегрирован с большинством ESL-решений и системами управления рекламным контентом Digital Signage.

Борьба с нехваткой персонала: кассы самообслуживания и гибридные кассы

Одна из актуальных проблем в ряде стран СНГ — дефицит линейного персонала, который не позволяет укомплектовать штат кассиров в магазинах. Проблему помогают решить системы самообслуживания и гибридные решения — классические touch-кассы со вторым сенсорным экраном для покупателя, благодаря которому кассир в любой момент может перевести оборудование в режим самообслуживания.

Для управления КСО в экосистеме продуктов компании CSI разработали отдельное решение Set SCO с простым и понятным покупателю интерфейсом, который практически исключает ошибки и настраивается под бизнес-процессы ритейлера.

Контроль и выбытие маркированных товаров: офлайн-проверка кодов маркировки

Для дополнительной проверки кодов маркировки в состав Set Retail 10 входит сервис Set Mark, который контролирует оборот маркированных товаров, помогает ритейлеру предотвратить нарушения и избежать штрафов.

Когда кассир сканирует марку, кассовое ПО в режиме онлайн обращается к системе маркировки и прослеживаемости товаров страны с помощью API. Если по техническим причинам касса не может отправить запрос в информационную систему, либо не получила от нее ответ, то принимает решение о продаже на основании данных сервиса Set Mark.

Set Mark также позволяет добавлять маркированные товары в чек, считывая только код Data Matrix. По коду маркировки система сама находит штрихкод товара и добавляет его в чек. Тем самым сервис вносит свой вклад в ускорение обслуживания покупателей и исключает ошибки кассира.

Отказ от бумажных чеков и компактные форматы

Управление чековыми шаблонами помогает существенно снизить расходы на кассовую ленту, уменьшив размер чека без сокращения в нем необходимой информации. Еще более экономный формат — печать только QR-кода, который ведет на электронный чек. В Set Retail 10 заложен и сценарий полного отказа от печати чека: если покупатель идентифицирован, ввел на кассе email или номер телефона вручную, система отправит ему электронный чек на почту или в SMS.

Например, сеть из 3200 магазинов сократила размер каждого чека на 1,5–3 см и экономит 290 км чековой ленты в неделю.

Управление весами

Set Retail поддерживает все популярные модели весового оборудования. Загружает на весы и обновляет обязательную информацию о товарах с учетом сроков действия цен. Централизованный весовой модуль Set Scales Centrum позволяет управлять весами без необходимости установки серверов в магазинах, система мониторинга информирует о возможных проблемах с загрузкой на весы, а решение для распознавания товара может автоматически определить весовой товар без сканирования штрихкода.

Прием платежей

Set Retail позволяет принимать любые виды платежей: наличные, банковские карты, бонусы и подарочные карты, BNPL-сервисы и рассрочки, QR-платежи, кредиты, NFC-метки на кассе, комбинированные платежи. Решение интегрировано с необходимыми в Казахстане банковскими процессингами, такими как Halyk Bank, Kaspi POS и Kaspi QR, «Банк ЦентрКредит», Jusan Bank, Freedom bank.

Для налоговой оптимизации в Казахстане реализована возможность продажи на одной кассе определенных категорий товаров от разных юридических лиц, например, можно выделить реализацию свежих фруктов и овощей. При переходе к этапу оплаты чек автоматически делится на два и фискализируется от разных организаций.

Особенности системы: централизация, отказоустойчивость и масштабируемость

Централизованное управление кассами

Сервер Set Centrum позволяет создать централизованную архитектуру управления кассовыми узлами и процессами без установки отдельных серверов в каждом магазине. Решение подходит для сетей любого размера с малыми форматами магазинов. Например, в одной из крупных сетей с небольшими магазинами 13300 касс работают под управлением одного сервера.

Система обеспечивает прозрачность процессов, а обновление касс происходит быстрее и требует гораздо меньше ресурсов. В торговой сети с централизованной архитектурой один инженер обновляет 7 тысяч касс за 1–2 дня.

Интеграция и открытый API

Благодаря готовым плагинам Set Retail легко интегрируется с большинством популярных ERP-систем, систем лояльности и платежных решений. Готовые интеграции с кассовым оборудованием мировых производителей дает возможность быстро установить на существующие кассы новое ПО и сэкономить на замене «железа». Set Retail — открытая система. С помощью API Set10 ритейлеры могут самостоятельно создавать подключаемые плагины для взаимодействия с внешними системами и встраивать кассовое ПО в свою ИТ-архитектуру. Например, официальный партнер в Казахстане «Просистемы» интегрировал решение с системой единого оператора Национальной лотереи Satty Zhuldyz, благодаря чему клиенты могут продавать на кассах лотерейные билеты и получать дополнительный доход.

Обмен данными под высокими нагрузками

Set ESB — надежный транспорт данных, который выручает, когда нужно интегрировать внешние или внутренние системы, и построить централизованную архитектуру. Готовая шина данных с повышенной производительностью и отказоустойчивостью быстро и без потерь передает информацию о товарах и ценах, кассирах и продавцах, продажах и рекламных акциях.

С помощью коннекторов Set Retail интегрируется с информационными системами клиента без вмешательства в их конфигурацию.

Высокая пропускная способность и скорость обмена с ERP-системой позволяет быстро выполнять переоценки товаров и выгрузки продаж с нужным количеством потоков.

Быстрое масштабирование

Инфраструктура решений с шиной данных Set ESB выдерживает практически любые нагрузки: например, подтверждена одновременная работа 13 тысяч касс в одной сети. Благодаря единой кодовой базе и готовым интеграциям затраты на доработку и развитие продуктов минимальны. Простая установка коробочного решения на кассы и совместимость с оборудованием большинства производителей позволяют быстро тиражировать кассы в магазинах. Это дает ритейлерам неограниченные возможности для горизонтального и вертикального масштабирования развивающихся розничных сетей.

Низкая стоимость владения

Компания CSI не берет деньги за обновление своих продуктов и ежемесячно выпускает релизы с новыми возможностями. Поскольку на серверах и кассах используются только бесплатные компоненты: например, ОС Linux и СУБД PostgreSQL, использование Set Retail 10 позволяет сэкономить на покупке лицензий, а централизованная архитектура решений — на установке серверов в магазинах.

Поддержка законодательных требований

Set Retail 10 соответствует актуальным требованиям законодательства в странах присутствия продукта. Компания CSI следит за изменениями, вовремя и бесплатно выпускает законодательные обновления. Кассы под управлением Set Retail поддерживают родной язык и локальные платежные системы, передают данные о продажах в фискальные органы, обеспечивают проверку и выбытие маркированных товаров.

Инциденты и сопровождение продукта

Команда CSI поддерживает бесперебойную работу системы и дистанционно устраняет неисправности, что делает работу кассовой зоны прогнозируемой. А локальные партнеры помогают интегрировать решения и обеспечивают сервис в магазинах. Автоматическая система мониторинга с помощью датчиков контролирует каждый критичный узел торговой сети и позволяет предупредить 30% инцидентов, которые могут привести к финансовым потерям.

По статистике в Set Retail минимальное число инцидентов на кассах: например, среднее количество заявок в сети с 18500 кассами — 0,04 на кассу в месяц.

Мы рассмотрели только некоторые возможности современного кассового ПО Set Retail. Поместить в одном обзоре все сценарии использования продуктов экосистемы невозможно. Команда CSI разрабатывает и обновляет свои решения, часто опережая время и запросы ритейлеров. Для разных формата магазинов и размеров сетей вендор предлагает индивидуальные решения. Например, набор продуктов Set Fashion адаптирован под потребности модного ритейла.

«Наша компания активно развивает международное направление. Решение Set Retail собрало в себе опыт крупных торговых сетей из разных стран и занимает, по данным TAdviser, 1 место среди кассовых систем для ритейла. Мы не просто поставляем ритейлерам кассовое ПО для выполнения стандартных операций, а помогаем клиентам решить их проблемы. Компания не привязывает клиентов к собственным решениям, наше ПО открыто к интеграциям и совместимо с кассами ведущих мировых производителей, а наши партнеры помогают интегрировать решения и обеспечивают высокий уровень сервиса на местах», — говорит Рустам Корчиев, директор по развитию бизнеса компании CSI в странах СНГ.

Чтобы ознакомиться с кейсами внедрения Set Retail и других продуктов экосистемы CSI, скачайте книгу «25 историй успеха торговых сетей в цифрах», в которой мы собрали для вас опыт ритейлеров стран СНГ. Еще больше проектов вы найдете на нашем сайте.

«Продукты Set, благодаря продуманной архитектуре, обеспечивают устойчивое развитие розничных сетей. Удобство и простота использования программы позволяет сотрудникам компаний решать большинство оперативных задач без привлечения ИТ-специалистов. Например, маркетолог может в течении 15 минут самостоятельно запустить акцию по выдаче купонов на скидки, бонусы или подарки. А разработчики, освободившиеся от рутинных процессов, сосредотачивают свое внимание на действительно важных и интересных задачах, связанных с развитием ИТ-систем, что обеспечивает конкурентное преимущество компании на рынке», — комментирует Антон Славиковский, генеральный директор компании «ПРОСИСТЕМЫ».

ТОО «ПРОСИСТЕМЫ» — авторизованный и сертифицированный сервисный партнер компании CSI в Казахстане и Кыргызстане. Оказывает услуги по автоматизации и ИТ-сопровождению торговых сетей с 2011 года.