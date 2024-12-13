Экосистема Huawei уверенно развивается.

Для успеха магазина приложений важны несколько ключевых факторов. Во-первых, конечно, операционная система. Если вы хотите занять достойное место на рынке — должна быть своя ОС. Причем не просто ОС, а способная конкурировать по всем параметрам.

Второе — парк мобильных устройств. Он должен быть свой, более того, устройства должны быть популярными — чем выше доля на рынке, тем лучше стартовые условия. Если это есть, не придется уговаривать разработчиков — они сами к вам придут. Третье — компетенции в самом широком понимании этого слова, то есть, применительно к экосистеме непосредственно.

И, судя по всему, для Huawei запуск AppGallery был давним стратегическим решением: компания стала готовиться к нему еще в 2018 году. За это время доля устройств на HarmonyOS (именно так называется операционная система от Huawei) достигла 4% (а ведь еще два года назад этот показатель был на уровне лишь 1%). Кстати, на китайском рынке доля HarmonyOS, по данным TechInsights, достигла 15%, а доля Android упала с 72% до 70%.

С экспертизой, очевидно, тоже все в порядке: компания не просто разработчик и производитель мобильных устройств. На широком горизонте Huawei формирует будущее мобильных сетей, являясь визионером в части их развития, включая новые стандарты.

Как итог — шансы на то, чтобы стать еще одним крупным экосистемным игроком, который способен замкнуть цикл, у компании были весьма высоки. Чем, собственно, Huawei и воспользовалась.

Итак, AppGallery, которая была анонсирована, как и HarmonyOS, в 2018 году, первое время обкатывалась на внутреннем китайском рынке. Позже AppGallery шаг за шагом выходит на новые рынки — в основном туда, где позиции Huawei традиционно сильны с точки зрения продаж устройств.

Кстати, очень важно понимать, что при первом запуске AppGallery у вас не будет культурного шока. Более того, у пользователей, которые пользовались ранее андроидом, а после перешли на HarmonyOS, его не будет вовсе. И это не какой-то «обрезанный» вариант — это полноценная альтернатива, развитая и богатая функционалом. Впрочем, забегаем вперед.

Ниже укажем наиболее сильные стороны AppGallery.

Безопасность. Huawei не просто знает о безопасности много (если не все) — компания устанавливает стандарты, являясь индустриальным разработчиком сетей 5G и следующих за сетями пятого поколения концептами. Поэтому в AppGallery многие процессы как бы пересозданы вновь с учетом обновленного дизайна безопасности и самых лучших практик в отрасли. В частности, компания внедрила четырехуровневую систему для обеспечения безопасности приложений. Такой подход в принципе очень важен — Huawei делает акцент на этом и завоевывает доверие пользователей, что дорогого стоит.

Кроссплатформенность и разработка. HarmonyOS и Андроид — не одно и то же, но двери AppGallery открыты и для пользователей Андроид: достаточно зайти на официальный сайт AppGallery и установить приложение в привычном интерфейсе инсталляции мобильных приложений. И это дает посыл, что в этом мире есть альтернатива. И что очень важно — вовсе не обязательно проходить утомительную регистрацию, чтобы понять как все это работает. Хотя в незарегистрированном приложении будет менее удобно, регистрироваться, повторим, вовсе необязательно.

Очень важный момент — разработка приложений. Среди разработчиков AppGallery считается более дружелюбной средой. У нас такого опыта нет, но то, что мы почерпнули из Сети, звучит так: сервис работает и с индивидуальными разработчиками, и с IT-гигантами, без каких-либо преференций для последних.

Дизайн и юзабилити. Разумеется, есть свои особенности в дизайне, что разумно, учитывая ранее накопленный опыт. Но в целом все интуитивно понятно. Многие вещи реализованы в AppGallery просто ну очень хорошо: например, процесс настройки обновлений — это прямо находка в мире, где десятки приложений желают обновляться в рандомном порядке. То же можно сказать про легкий и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро находить нужные приложения, настройки. Прекрасно выстроена в AppGallery и механика рекомендаций — они действительно подстраиваются под интересы пользователя, основываясь на его предпочтения.

Еще важный момент — акцент на геймерах. В AppGallery уделяют этому заметное внимание, при этом, не в ущерб другим аудиториям.

Наследие

Понятно, что потенциального или новоиспеченного пользователя смартфона Huawei интересует, что будет с теми же YouTube, Gmail и другими популярными приложениями. Ответ есть давно — их можно найти, загрузить и использовать, как и ранее. Но для работы с ними нужна программа-эмулятор GBox. О ней уже много написано, не будем повторяться, добавим лишь, что приложение проверено временем. При этом, и это важно — никакого разрыва с прежним пользовательским опытом не произойдет. Вы даже не заметите разницы.

Итог

AppGallery сегодня — это тысячи и тысячи приложений и многомиллионная аудитория пользователей из 170 стран мира. Потенциал экосистемы подтверждает и растущий интерес разработчиков: каталог постоянно обновляется как глобальными, так и локальными приложениями.