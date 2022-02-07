На 90% меньше выброса углерода: как Huawei внедряет зеленые технологии в центры обработки данных

В 2020 году в мире было создано 64,2 зеттабайт данных, в 2021 году — 79 зеттабайт, и с каждым годом цифра будет увеличиваться примерно на 19-20%.

По прогнозам экспертов, к 2025 году объем всех данных в мире составит уже 163 зеттабайт. Хранение такого колоссального объема данных имеет самое прямое отношение к экологии.

Дата-центры потребляют от 1 до 5% всего электричества планеты. Оно необходимо в режиме нон-стоп для бесперебойной работы оборудования. Несмотря на скромные цифры, этот объем потребления электроэнергии оказывает существенное влияние на количество СО2 в атмосфере. Ключевым индикатором энергоэфеективности дата-центра является коэффициент PUE — соотношение потребления общей электроэнергии ЦОД к полезной энергии (потребление ИТ-оборудования). Чем ниже показатель PUE, тем энергоэффективнее считается дата-центр (ЦОД).

Именно поэтому сегодня к центрам обработки данных предъявляют гораздо больше требований, чем раньше. Современный ЦОД должен быть надежным, экологичным, интеллектуальным, компактным и в то же время — простым в обслуживании и ремонте. Хранение данных в минимальном пространстве с максимальными преимуществами для своей компании и мира в целом уже стало необходимостью. На подобную совокупность признаков стоит обратить внимание при поиске дата-центров, отвечающих всем современным вызовам и требованиям.

Рынок сегодня предлагает разные варианты центров обработки данных, однако синтез высокотехнологичных качеств и экологичности должен оставаться в приоритете при выборе. Низкоуглеродный ЦОД следующего поколения от компании Huawei характеризуется следующими признаками: простой, «зеленый», умный, надежный. Это позволяет ему соответствовать всем критериям современных дата-центров. Готовые модульные решения дают возможность сократить время строительства до полугода, снижая проектные расходы и позволяя идти в ногу с инновациями.

«В среднем на строительство дата-центра в реалиях Казахстана потребуется минимум год. Этап развития IT-оборудования — 5 лет. Через каждые 5 лет оно обновляется, появляются новые технологии. Поэтому инфраструктура ЦОД должна иметь модульную конструкцию, это позволяет ей быть максимально гибкой и наращивать элементы по необходимости», — отметил Олжас Орманов, региональный менеджер департамента Цифровой энергетики Huawei Евразийского региона.

Гибкое расширение, строительство и развертывание по запросу позволяют быстро адаптироваться к возрастающим потребностям, минимизируя время и ресурсы в случае работ по улучшению и модернизации. Такие модульные принципы сборки уже успешно используются в столице, северных, восточных и южных регионах Казахстана.

как подчеркнул Олжас Орманов, Huawei обладает технологиями и решениями, которые позволяют использовать природные возобновляемые источники электроэнергии для ЦОД. В первую очередь стоит отметить солнечную энергию. Сборный модульный дата-центр, использующий зеленую энергию, имеет на 80% меньше расходов воды и строительных отходов, а также на 90% меньше выбросов углерода по сравнению с традиционным строительством ЦОД.

Использование энергоэффективных технологий, таких как источники бесперебойного питания с высокой эффективностью и система естественного охлаждения (фрикулинг), позволяют снизить затраты на электроэнергию на 17%. В 2021 году компания Huawei установила рекорд в мировой отрасли ЦОД: показатель энергоэффективности ЦОД достиг отметки PUE 1.111. Этот показатель считается лучшим по энергоэффективности ЦОД, он был подтвержден авторитетной международной организацией «The Green Grid».

Олжас Орманов добавил, что сегодня 80-90% дата-центров в Казахстане обслуживаются вручную, увеличивая расходы по энергоресурсам, человеческим и временным затратам. Однако в ЦОД последнего поколения эта проблема решена с помощью использования таких технологий как искусственный интеллект (AI), интернет вещей (IoT) и большие данные (Bid Data). Все это ведет к снижению затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание на 35%. Возможность удаленного контроля, облачный экспертный опыт и расширенные профессиональные достижения позволяют вывести обслуживание дата-центров на качественно новый уровень.

Переход с традиционных свинцово-кислотных батарей на литий-ионные в дата-центре от Huawei не только уменьшает вес и место установки, но и увеличивает срок службы, от 10 до 15 лет. Использование литий-железо-фосфатного типа батарей обеспечивает безопасность и надежность ЦОД. Трехуровневая система защиты батарей позволяет контролировать состояние напряжения, тока и температуры, диагностировать неисправности и анализировать отчетность.

Усиленную безопасность также обеспечивает использование искусственного интеллекта в работе ЦОД. Регулярный контроль на уровне компонентов, устройства и системы в общем позволяет составлять прогнозы по срокам эксплуатации, анализировать температуру, настраивать выключатели в режиме онлайн. В модульных ЦОД присутствует и множество других защитных факторов для увеличения безопасности.

Еще одной важной особенностью модульного ЦОД от Huawei является его инфраструктурная система, включающая такие функции, как:

— iPower: Каналы распределения бесперебойного электропитания, предусматривающие резервирование модулей и профилактическое обслуживание с максимальной энергоэффективностью в 97%.

— iCooling: Технология оптимизации энергоэффективности охлаждения с помощью ИИ. Этот модуль позволяет беречь электричество и автоматически оптимизировать энергопотребление, беря за основу естественное охлаждение.

— iManager: Система мониторинга для управления инженерной инфраструктурой, обеспечивающая надежность эксплуатации и техобслуживания (O& M). Она направлена на использование, диагностику и оптимизацию ЦОД.

Модульный «зеленый» ЦОД — это фундамент ИКТ инфраструктуры. Построение цифровой экономики и цифровизация других сфер деятельности должны базироваться именно на подобных «умных» и экологичных составляющих. Модульные дата-центры от Huawei позволяют обрабатывать, хранить и использовать данные без вреда для экологии. Таким образом можно говорить о сохранении энергии и сокращении выбросов с помощью науки и технологий, с обеспечением надежности хранения и обработки информации.

«Казахстан является лидером в Центральной Азии по использованию солнечной энергии. Наш климат позволяет использовать и развивать „зеленую“ энергетику, в том числе и для ЦОД. Рынок IT развивается, государство уделяет особое внимание цифровизации страны, поэтому есть большой потенциал для развития экологичных дата-центров»‎, — подытожил Олжас Орманов.