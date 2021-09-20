Чжан Цинго, СЕО Huawei Technologies Kazakhstan: Казахстан — важный для нас партнер

Технология 5G будет доступна для широкого использования в РК уже к 2023 году.

Развитие информационно-коммуникационной отрасли, облачных технологий и искусственного интеллекта ведет мир к цифровой трансформации, и Казахстан здесь не является исключением, ведь уже сегодня мы стоим на пороге запуска технологии 5G.

О том, что несет сеть нового поколения и как изменится мир с запуском 5G, рассказал СЕО Huawei Technologies Kazakhstan Чжан Цинго.

— Г-н Чжан Цинго, расскажите, чем компания Huawei Technologies занимается в Казахстане и почему называет себя лидером на рынке информационно-коммуникационных технологий?

— Наша компания присутствует на рынке Казахстана уже 14 лет. Все это время мы содействовали развитию ИКТ в стране, предоставляя интеллектуальные устройства, инфраструктурные передовые решения, конкурентоспособные продукты и сервис операторам связи, предприятиям и потребителям. Как правило, это облачные решения, системы электроснабжения и хранения данных, сети пятого поколения и многое другое.

Сегодня Huawei сосредоточивает внимание на предоставлении целостных решений, обеспечивая гладкую и стабильную интеграцию для следующего поколения, чтобы адаптироваться к растущим требованиям пользователей и соответствующим национальным стратегиям Казахстана, а самое главное — внести цифровизацию в жизнь обычных людей. Кроме того, мы осуществляем поддержку предприятий всех уровней, чтобы они могли эффективно взаимодействовать друг с другом и адаптироваться к различным требованиям корпоративных сетей, закладывая основу для долгосрочного развития крупных, средних и малых компаний Казахстана.

В 2016 году Huawei сформировала концепцию интеллектуального мира и призвала своих партнеров по всему миру вместе построить разностороннюю и процветающую экосистему. Мы уже заключили 50 контрактов на внедрение 5G и поставили более 150 000 базовых станций. Как мы видим, коммерческие сети 5G все активнее используется по всему миру. С начала года многие страны, включая Южную Корею, Великобританию, Швейцарию, Италию и Кувейт, запустили подобные сети, и две трети из них были созданы с помощью технологий Huawei.

— Кто является основным клиентом Huawei в Казахстане?

— Деятельность Huawei в Казахстане охватывает все три бизнес-группы корпорации — Huawei Carrier, Huawei Enterprise и Huawei Consumer. Первая бизнес-группа сотрудничает со всеми казахстанскими операторами связи (Казахтелеком, Beeline, Altel, Теле2). Мы являемся их стратегическим партнером и предоставляем новейшие ИКТ-решения для преобразования существующих сетей, чтобы сделать их более качественными, гибкими и динамичными, готовыми к внедрению 5G и развертыванию новых сервисов. Этими сервисами смогут с удобством пользоваться и горожане, и предприниматели города, и все более активно развивающаяся цифровая экосистема города.

Вторая бизнес-группа — Huawei Enterprise — это подразделение компании, предоставляющее корпоративным клиентам IT-оборудование и решения, которые повышают эффективность бизнеса за счет оптимизации процессов администрирования и производства путем их информатизации. Партнерами компании являются клиенты из финансового, нефтегазового, государственного, энергетического секторов экономики. Мы внедряем современные решения и платформы на базе LTE, систем обработки и передачи данных, облачных технологий, дата-центров, платформы «Безопасный город».

Бизнес-группа Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, такие как мобильные телефоны, планшетные компьютеры, фитнес-браслеты, умные часы и модемы, отличающиеся высоким качеством, стильным дизайном и удобным интерфейсом.

— Сейчас в индустрии активно обсуждается внедрение сети нового поколения. Поясните, чем 5G лучше своих предшественников и какие преимущества вы можете отметить?

— Основные отличия между 5G и 2G/ 3G/ 4G можно объяснить в трех направлениях, определенных в международном протоколе проекта партнерства третьего поколения: расширенная мобильная широкополосная связь, массовая межмашинная связь и высоконадежное соединение с очень низкой задержкой передачи данных.

С первого по четвертое поколение технологии мобильной связи сосредоточены на коммуникации между людьми, то есть — расширенная мобильная широкополосная связь. В эпоху 5G для реализации «Интернета Всего» к проекту партнерства третьего поколения добавились массовая межмашинная связь и высоконадежное соединение с очень низкой задержкой передачи данных. Дело не только в соединении людей с устройствами, это связь между этими устройствами. В настоящее время емкость сетей 4G ограничена и не может поддерживать «Интернет Всего», а резкое увеличение емкости сети 5G как раз создает условия для его реализации. Благодаря технологии 5G человечество откроет новую эпоху, где беспроводные сети актуальны для всех.

Самое важное различие между 5G и предыдущими поколениями связи заключается в том, что 5G обеспечивает расширенную пропускную способность. Также у соединения очень низкая задержка. Таким образом, связь 5G повлечет революционные изменения, которые станут основой всей отрасли.

Что касается преимуществ 5G, самое главное — это потенциал стать толчком в развитии важных отраслей экономики. В будущем 5G будет неотъемлемой частью во всех сферах нашей жизни, мы сможем выполнять необходимые задачи с помощью одного только мобильного телефона. Например, благодаря низкой задержке 5G поможет справляться с медицинскими вопросами удаленно, предоставит возможность быстро реагировать при добыче нефти и газа и многое другое.

— Как крупнейший в мире производитель оборудования как вы можете прокомментировать новость о том, что станции 5G вредят здоровью человека?

— Мы можем с уверенностью сказать, что сети 5G не нанесут вред здоровью людей или окружающей среде. Давайте проанализируем этот вопрос с точки зрения научного определения: излучение — это передача энергии в пространстве, которая может быть классифицирована как ионизирующее или неионизирующее излучение в зависимости от его энергетического уровня и способности к ионизации веществ. Излучение станций 5G является неионизирующим и в основном используется для передачи тепла, но его теплоэффективность меньше одной тысячной солнечного света.

Даже если не брать во внимание станции 5G, вся среда, в которой мы живем, полна всех видов излучения. Излучение, которое исходит от станций 5G, мобильных устройств, телевизоров и другой техники — не вредоносно, если контролировать его использование человеком. Опасным является высокоинтенсивное излучение, например, ядерное или гамма-излучение. Кроме того, операторы сотовой связи строго регулируются законом в отношении требований при построении станций 5G — плотность излучаемой энергии должна быть безопасной для человека и окружающей среды.

— Когда ожидается запуск 5G в Казахстане?

— Мы надеемся, что в Казахстане развернуть 5G получится в ближайшее время. Но насколько мне известно, согласно плану правительства в этом году будет запущен пилотный проект 5G в трех крупных городах. Запуск коммерческого проекта начнется в следующем году. Не исключено, что после двухлетнего периода строительства технология 5G будет доступна для широкого использования в Казахстане уже к 2023 году.

— Если говорить о сегодняшнем дне, как Huawei Technologies участвует в проведении доступа к Интернету в отдаленные уголки нашей страны?

— Решение проблем связи в удаленных районах также соответствует видению Huawei, ведь мы стремимся принести цифровую информацию каждому пользователю для построения полностью связанного и интеллектуального мира. Поэтому Huawei Technologies активно участвует в программе Digital Казахстан, в рамках которой разработано более 250 проектов по покрытию регионов связью и широкополосным доступом в интернет. До настоящего времени было развернуто более 1 000 базовых станций, и эти проекты все еще находятся в постоянном развитии и прогрессе. Со своей стороны мы предоставляем высококачественные услуги Казахстану, помогаем построить повсеместную и доступную базовую широкополосную сеть, способствуем стимулированию различных инноваций в сфере услуг и развитию индустрии ИКТ в целом.

В этом году Huawei Technologies совместно с компанией «Казахтелеком» запустили первую в Центральной Азии и одну из первых в мире полностью выделенную сеть FWA в диапазоне 2300 Мегагерц. Для развертывания сети FWA Казахтелеком использовал базовые станции 4T4R, которые обеспечивают большую емкость сети для абонентов FWA и возможность агрегации нескольких несущих в будущем. Эта сеть обеспечит беспроводной доступ в интернет жителям сельских районов и решит задачу покрытия частного сектора, где нет проводных сетей доступа. Пилотная сеть уже была запущена в городе Косшы Акмолинской области.

— В прошлом году Huawei Technologies показала хорошие результаты, несмотря на геополитические ограничения, в чем причина успеха и какие планы на этот год?

— В этот непростой период нам удалось выполнить несколько очень важных задач, включая улучшение внутреннего управления и операционной эффективности, а также быстрое изменение соответствующих стратегий. Внутренняя оптимизация отраслевого портфолио, повышение устойчивости отрасли, развитие 5G, снижение потребления энергии, стремление к инновациям и ориентированность на клиента — все это позволило нам сохранить и преумножить позиции.

Мы обращаем большое внимание на инвестиции в Казахстан. Надеемся, что в скором времени казахстанцы, как и жители других стран, смогут пользоваться высококачественными услугами и технологиями, включая сеть 5G.

Также Huawei стремится улучшить интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в основные бизнес-системы правительств и предприятий, используя ноу-хау и данные для разработки основных компетенций ИИ-систем. К 2025 году в мире будет насчитываться свыше 40 млрд умных устройств, а цифровые помощники будут уже у 90% пользователей. Подобный прогресс станет возможным благодаря развитию ИИ-решений, которые уже сейчас находят применение в различных областях: от производства потребительской электроники до оснащения центров обработки данных и развертывания городских систем безопасности. В дальнейшем компания Huawei вместе со своими партнерами сосредоточит усилия на внедрении информационно-коммуникационных технологий в отраслях промышленности и предоставлении решений для каждого отдельного сценария. Это поможет предприятиям развивать бизнес, а правительствам — достичь стратегических целей по ускорению развития отечественной промышленности, принося пользу субъектам и обеспечивая общее повышение качества управления.