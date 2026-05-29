На Евразийском экономическом форуме представили экосистему ИИ Казахстана

В рамках Евразийского экономического форума в Астане состоялась панельная сессия «Искусственный интеллект и новая парадигма конкуренции: угроза или драйвер развития трансграничных рынков ЕАЭС?», организованная Евразийской экономической комиссией совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Участники сессии обсудили влияние технологий искусственного интеллекта на трансформацию рынков, развитие цифровых экосистем и изменение подходов к антимонопольному регулированию в условиях новой цифровой экономики.

Сегодня ИИ меняет не только бизнес-модели, но и саму логику конкуренции. Алгоритмы позволяют компаниям быстрее анализировать рынки, оптимизировать процессы, прогнозировать спрос и масштабировать сервисы. Одновременно с этим возникают новые вызовы: закрытые цифровые экосистемы, алгоритмическое ценообразование, концентрация данных и риски ограничения конкуренции.

В ходе сессии было отмечено, что Казахстан последовательно формирует полноценную национальную экосистему искусственного интеллекта — от цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей до подготовки кадров, законодательной базы и международного сотрудничества.

Сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по уровню цифрового развития и готовности к внедрению искусственного интеллекта. В 2025 году страна заняла 58-е место среди 195 государств в Глобальном индексе готовности к ИИ, а также вошла в число мировых лидеров по развитию электронного правительства: 24-е место в Индексе развития электронного правительства ООН и 10-е место в Индексе онлайн-сервисов ООН.

Ключевой основой для внедрения ИИ стала государственная платформа Smart Data Ukimet, обеспечивающая централизованную и безопасную интеграцию государственных данных. Благодаря этому Казахстан переходит от отдельных цифровых сервисов к построению data-driven государства и системному внедрению ИИ в государственное управление.

Важное значение придается формированию современной регуляторной среды. Новый Закон Республики Казахстан «Об искусственном интеллекте» направлен на создание прозрачных и понятных правил развития отрасли, обеспечение защиты прав граждан, а также формирование предсказуемой среды для разработчиков и международных инвесторов.

Для обеспечения цифрового суверенитета Казахстан активно развивает собственную вычислительную инфраструктуру. В стране уже работают два высокопроизводительных суперкомпьютерных кластера на базе новейших чипов NVIDIA H200.

Кластер alem.cloud, ориентированный на государственный сектор, университеты и стартапы, стал крупнейшим суперкомпьютерным кластером региона и вошел в мировой рейтинг TOP500. Второй кластер — AI-Farabi, запущенный Kazakhtelecom, ориентирован на корпоративный сектор, банковскую индустрию и экспортные рынки. Его производительность превышает 103 PFLOPS, что также позволило ему войти в мировой рейтинг TOP500.

Также, для Казахстана развития человеческого капитала остается одним из приоритетных задач. В стране реализуется инициатива AI Movement, направленная на обучение населения базовым навыкам работы с искусственным интеллектом. На базе Astana Hub функционирует Tomorrow School — первая школа искусственного интеллекта в Казахстане, а в университетах развивается программа AI Sana, ориентированная на формирование ИИ-компетенций и предпринимательского мышления среди студентов.

Участники дискуссии обсудили и международный опыт регулирования ИИ, новые формы потенциальных антиконкурентных практик, необходимость прозрачности алгоритмов, а также развитие компетенций антимонопольных органов для проведения независимого аудита ИИ-систем.

Стороны также обсудили, как сбалансировать защиту конкуренции и прав потребителей со стимулированием инноваций и инвестиций в ИИ, не ставя под угрозу технологический суверенитет и безопасность государств.

Участники подчеркнули, что искусственный интеллект остается мощным драйвером экономического роста, повышения производительности и развития трансграничных цифровых рынков.

Казахстан подтверждает готовность к активному международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта и выступает за развитие ИИ на принципах доверия, прозрачности, безопасности и совместного развития.

Сегодня Казахстан позиционирует себя как региональный центр ИИ-инноваций и надежный партнер для глобального технологического сообщества.

