Выпуск и обращение цифрового тенге: Нацбанк утвердил правила

Постановление вводится с 19 июля 2026 года.

Постановлением правления Национального Банка РК от 29 апреля 2026 года № 42 утверждены правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге. Документ регламентирует открытие цифровых счетов, требования к информационной безопасности платформы и условия проведения операций, передает Uchet.kz.

Согласно правилам, Нацбанк выступает оператором системы и эмитентом валюты, а Национальная платежная корпорация обеспечивает технологическое функционирование платформы. Важной особенностью правил стало закрепление механизмов использования смарт-контрактов и маркировки цифровых тенге для контроля их целевого использования. Также определен порядок проведения офлайн-платежей с помощью внешних электронных носителей. Документ устанавливает предельные размеры комиссий участников платформы, требования к управлению рисками и обязательное ведение аудиторского следа для всех транзакций. Цифровой тенге внедряется как третья форма национальной валюты, дополняющая наличные и безналичные расчеты.