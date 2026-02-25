Во время референдума запустят онлайн-сервис проверки регистрации граждан

Принято совместное постановление ЦИК и приказ МИИЦР «О реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, на портале электронного правительства».

В частности, утвержден алгоритм реализации онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. Онлайн-сервис используется членами участковых комиссий референдума при обращении граждан в случае невключения их в списки участников референдума, представленные местными исполнительными органами, передает Zakon.kz.

Соответствующие территориальные комиссии в установленных участках референдума определяют по два члена участковых комиссий для получения доступа к онлайн-сервису. Члены участковых комиссий референдума проходят соответствующий инструктаж по получению сведений о регистрации граждан, имеющих право участия.

Член участковой комиссии референдума на основании письменного заявления гражданина проверяет через онлайн-сервис сведения о его регистрации по месту жительства. При подтверждении на странице онлайн-сервиса сведений о постоянной регистрации по месту жительства заявителя на территории в границах соответствующего участка референдума участковая комиссия референдума принимает решение о включении его в список участников референдума.

В случае неподтверждения сведений о постоянной регистрации заявителя в границах участка референдума по месту обращения участковая комиссия референдума вправе произвести звонок в Call-центр региона (области) для уточнения номера участка референдума гражданина в пределах соответствующего региона. После чего принимает мотивированное решение об отклонении заявления по включению в список участников референдума и выдает заявителю его копию. Сведения, полученные посредством онлайн-сервиса, остаются в истории онлайн-сервиса и используются при рассмотрении оснований для включения (невключения) в список участников референдума.

По итогам действий по проверке адресных сведений участников референдума онлайн-сервис направляет уведомление в личный кабинет заявителя на портале электронного правительства. Члены участковых комиссий, получающие доступ к персональным данным граждан, обеспечивают их конфиденциальность и несут ответственность согласно законодательству о персональных данных и их защите. В случае нарушения требований законодательства о персональных данных и их защите оповещают уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных об инцидентах информационной безопасности, связанных с незаконным доступом к персональным данным.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие со дня его подписания.